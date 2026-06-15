محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو فى مباراة النمسا والأردن بكأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 08:18 مساءً - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الحكم الدولي المصري محمود عاشور، حكمًا لتقنية الفيديو ضمن طاقم تحكيم لقاء منتخبي النمسا والأردن ضمن منافسات كأس العالم.

ويتكون طاقم التحكيم من: الموريتاني دحان بيدا حكمًا للساحة ويعاونه كل من: الأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس مساعدًا أول والكاميروني ألفيس نوبوي مساعدًا ثانيًا وأوشان نيشن من جمايكا حكمًا رابعًا والمصري محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو والكولومبي نيكولا جالو حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو والباراجوياني هوسكي ريديفوا مساعد فار سبورت.

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على إستاد ليفاي بمنطقة خليج سان فرانسيسكو.

ويعد هذا هو الظهور الثاني للحكم الدولي المصري محمود عاشور في منافسات البطولة، بعدما تواجد حكمًا لتقنية الفيديو في لقاء كوريا الجنوبية والتشيك، ضمن المباريات الافتتاحية للبطولة، والذي أداره رباعي التحكيم المصري بقياده أمين عمر.