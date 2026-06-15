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منتخب مصر يتوجه إلى ملعب لومن فيلد استعدادا لمواجهة بلجيكا بالمونديال

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منتخب مصر يتوجه إلى ملعب لومن فيلد استعدادا لمواجهة بلجيكا بالمونديال

منتخب مصر يتوجه إلى ملعب لومن فيلد استعدادا لمواجهة بلجيكا بالمونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 09:30 مساءً - تحركت حافلة منتخب مصر، منذ قليل، إلى ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل استعدادا لمواجهة بلجيكا فى العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى للدور الأول للمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026.

 

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تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا قبل مباراة اليوم المونديال

مباراة اليوم الإثنين بين مصر وبلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم، هى المواجهة الخامسة التي تجمع بين المنتخبين، حيث تواجها معا من قبل في 4 لقاءات سابقة.

وخلال 4 مواجهات سابقة جمعت بين المنتخبين، تمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة، وسجل لاعبو المنتخب الوطني في مرمى بلجيكا 7 أهداف، وتلقت شباكهم 4 أهداف فقط.

أكبر نتيجة في مواجهات المنتخبين، تعود إلى عام 2005، حينما حقق الفراعنة الفوز على بلجيكا بأربعة أهداف دون مقابل، في مباراة ودية جمعت بينهما.

ويعد نجم المنتخب الوطني السابق عماد متعب، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معا، برصيد هدفين.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد غياب، منذ مشاركته الأخيرة في روسيا 2018، حيث نجح الفراعنة في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات العالمية، بعد مشوار قوي في التصفيات الأفريقية، حيث تصدر مجموعته دون هزيمة، متفوقًا على منتخبات قوية بفضل صلابته الدفاعية وخبرات لاعبيه الدوليين.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بلجيكا

ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد بلجيكا عبر شبكة بين سبورتس والتي أعلنت عن امتلاكها حقوق النقل التليفزيوني لمباريات كأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر وديتين قبيل انطلاق كاس العالم، فاز في الأولى على روسيا بهدف دون رد في القاهرة، وخسر في الثانية أمام البرازيل بنتيجة 2-1 في أمريكا.


 
محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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