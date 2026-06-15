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لقطة مصرية بلجيكية على هامش اجتماع أوروبي بقميص الفراعنة وكرة المونديال

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لقطة مصرية بلجيكية على هامش اجتماع أوروبي بقميص الفراعنة وكرة المونديال

لقطة مصرية بلجيكية على هامش اجتماع أوروبي بقميص الفراعنة وكرة المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 10:24 مساءً - خلال زيارة د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج إلى لوكسمبورج للمشاركة فى اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبى، التقط وزيرا خارجية مصر وبلجيكا صورة تذكارية على هامش الاجتماع بمناسبة إقامة مباراة منتخبى مصر وبلجيكا اليوم ١٥ يونيو فى بطولة كأس العالم في بادرة تعكس عمق علاقات الصداقة والروح الرياضية، والتقارب والتواصل بين الشعوب.

 

 

 

وقد قام الوزير عبد العاطى بإهداء نظيره البلجيكى قميص المنتخب الوطنى المصرى.

 

 

 

  

 

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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