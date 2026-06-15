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ضبط المتهم بنشر ادعاءات بتواطؤ الأجهزة الأمنية مع خصومه في واقعة حرق سيارته بأطفيح

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ضبط المتهم بنشر ادعاءات بتواطؤ الأجهزة الأمنية مع خصومه في واقعة حرق سيارته بأطفيح

ضبط المتهم بنشر ادعاءات بتواطؤ الأجهزة الأمنية مع خصومه في واقعة حرق سيارته بأطفيح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 10:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بتواطؤ الأجهزة الأمنية مع خصومه فى واقعة حرق السيارة الخاصة به بمركز شرطة أطفيح بالجيزة وتحريرهم محضر تحريات غير صحيحة.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17 فبراير الماضى تبلغ لمركز شرطة أطفيح بالجيزة من القائم على النشر (عنصر جنائى – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (أحد الأشخاص "سن 17") لقيامه بحرق سيارته عمداً بتحريض من (عم والده، وآخر – مقيمين بدائرة المركز) لوجود نزاع قضائى بينه وبين أهلية المتهم حول ملكية قطعة أرض "وضع يد" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، وعرض المشكو فى حقهم على النيابة العامة.

فى وقت لاحق أكدت التحريات صحة إرتكاب المتهم الواقعة دون تحريض من أخرين لإساءة الشاكى لوالدته بإحدى الجلسات العرفية ، وصدر حكم قضائى بحبس المذكور.وبسؤال القائم على النشر بشأن إدعائه الكاذب أقر به وعلل قيامه بذلك للتشكيك فى التحريات وقرارات النيابة العامة وغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الوقائع بينه والمشكو فى حقهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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