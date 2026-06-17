انتهاء الشوط الأول بين البرتغال والكونغو بالتعادل 1 - 1.. صور

انتهاء الشوط الأول بين البرتغال والكونغو بالتعادل 1 - 1.. صور

4 هزائم و4 تعادلات.. خيبة أمل جماعية للعرب

4 هزائم و4 تعادلات.. خيبة أمل جماعية للعرب

الأردن رابع منتخب عربي يتعثر بالمونديال

الأردن رابع منتخب عربي يتعثر بالمونديال

وفاة الفنان محمد مرزبان متأثراً بإصاباته في حادث سير بعد أيام من إصابته في حادث سير مروع توفي الفنان المصري محمد مرزبان صباح اليوم الأربعاء بمستشفى أبو خليفة في م إقرأ المزيد

وفاة الفنان محمد مرزبان متأثراً بإصاباته في حادث سير بعد أيام من إصابته في حادث سير مروع توفي الفنان المصري محمد مرزبان صباح اليوم الأربعاء بمستشفى أبو خليفة في م إقرأ المزيد

رئيس الوزراء يواصل متابعة استعدادات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة

رئيس الوزراء يواصل متابعة استعدادات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026

أخبار اليمن : افتتاح معرض الأسمدة والمبيدات بصنعاء

أخبار اليمن : افتتاح معرض الأسمدة والمبيدات بصنعاء

أخبار اليمن : 73,016 شهيدا حصيلة عدوان الاحتلال على غزة

أخبار اليمن : 73,016 شهيدا حصيلة عدوان الاحتلال على غزة

مصطفى مدبولي: نستهدف تجاوز معدلات النمو المصرى 7%

مصطفى مدبولي: نستهدف تجاوز معدلات النمو المصرى 7%

الرئيسية أخبار مصرية

انتهاء الشوط الأول بين البرتغال والكونغو بالتعادل 1 - 1.. صور

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انتهاء الشوط الأول بين البرتغال والكونغو بالتعادل 1 - 1.. صور

انتهاء الشوط الأول بين البرتغال والكونغو بالتعادل 1 - 1.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 10:24 مساءً - تعادل منتخب الكونغو الديموقراطية مع نظيره البرتغالي، بهدف لمثله، مع نهاية الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا على ملعب "هيوستن"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026.

البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية

بدأ منتخب البرتغال التهديف في المباراة عن طريق جواو نيفيز نجم باريس سان جيرمان، بعد مرور 6 دقائق على بداية المباراة، من ضربة رأسية سكنت على يسار الحارس. 

 

وسجل يوان ويسا هدف التعادل لمنتخب الكونغو الديموقراطية في الدقيقة 5+90. 

 

تشكيل البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية

 

تشكيل البرتغال 

- حراسة المرمى: دييجو كوستا. 

- الدفاع: جواو كانسيلو، تياجو أراوخو، روبن فيجا ونونو مينديز. 

- الوسط: فيتينيا، جواو نيفيز وبرونو فرنانديز. 

- الهجوم: برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو وبيدرو نيتو. 

 

تشكيل الكونغو الديمقراطية

- حراسة المرمى: ليونيل مباسي.

- الدفاع: آرثر ماسواكو، كابوادي، شانسيل مبيمبا، أكسل توانزيبي، آرون وان-بيساكا.

- الوسط: موكاو، صامويل موتوسامي، إيدو كاييمبي.

- الهجوم: سيدريك باكامبو، يوان ويسا.

 

البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية

وتضم المجموعة الحادية عشرة منتخبات البرتغال والكونغو الديمقراطية وكولومبيا وأوزبكستان، ما يزيد من أهمية المباراة الافتتاحية لكلا المنتخبين في سباق المنافسة على بطاقتي التأهل.

ويدخل المنتخب البرتغالي المباراة مرشحًا لحصد النقاط الثلاث بفضل امتلاكه العديد من النجوم أصحاب الخبرات الدولية، فيما يسعى منتخب الكونغو الديمقراطية إلى تحقيق مفاجأة مبكرة وحصد نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للذهاب بعيدًا في البطولة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إسناد إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم قطري بقيادة عبد الرحمن الجاسم، ويعاونه كل من طالب المري وسعود المقاله، بينما يتولى الجنوب أفريقي توم أبونجيل مهمة الحكم الرابع.

وتسبق المباراة أجواء استثنائية داخل معسكر المنتخب البرتغالي، بعدما كشفت صحيفة ريكورد البرتغالية عن إلغاء الحصة التدريبية والمؤتمر الصحفي للمدرب بسبب العاصفة التي ضربت مدينة ميامي الأمريكية، حيث اضطرت السلطات لتفعيل بروتوكولات السلامة وإلزام الصحفيين المتواجدين لتغطية المؤتمر بالبقاء داخل سياراتهم حفاظًا على سلامتهم.

ويأمل المنتخب البرتغالي في تجاوز تلك الظروف والتركيز على حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال، بينما يطمح منتخب الكونغو الديمقراطية لاستغلال الضغوط المحيطة بمنافسه والخروج بنتيجة إيجابية تعزز آماله في التأهل.

احتفال جواو نيفيز بالهدفاحتفال جواو نيفيز بالهدف

 

احتفال لاعبى البرتغال بهدف جواو نيفيزاحتفال لاعبى البرتغال بهدف جواو نيفيز

 

الكونغو والبرتغالالكونغو والبرتغال

 

الكونفو الديمقراطية والبرتغال مباريات كأس العالمالكونفو الديمقراطية والبرتغال مباريات كأس العالم

 

جمهور البرتغالجمهور البرتغال

 

جواو نيفيز يسجل الهدف الأولجواو نيفيز يسجل الهدف الأول

 

رونالد خلال المباراةرونالد خلال المباراة

 

لاعبى منتخب البرتغاللاعبى منتخب البرتغال

 

لحظة تسجيل جواو نيفيز الهدفلحظة تسجيل جواو نيفيز الهدف

 

مباراة البرتغال والكونغومباراة البرتغال والكونغو

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

ضياء رشوان: مصر لم تتدخل أبدا بشكل خشن في ليبيا والسودان رغم المخاطر

أخبار ذات صلة

0 تعليق