انتهاء الشوط الأول بين البرتغال والكونغو بالتعادل 1 - 1.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 10:24 مساءً - تعادل منتخب الكونغو الديموقراطية مع نظيره البرتغالي، بهدف لمثله، مع نهاية الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا على ملعب "هيوستن"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026.

البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية

بدأ منتخب البرتغال التهديف في المباراة عن طريق جواو نيفيز نجم باريس سان جيرمان، بعد مرور 6 دقائق على بداية المباراة، من ضربة رأسية سكنت على يسار الحارس.

وسجل يوان ويسا هدف التعادل لمنتخب الكونغو الديموقراطية في الدقيقة 5+90.

تشكيل البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية

تشكيل البرتغال

- حراسة المرمى: دييجو كوستا.

- الدفاع: جواو كانسيلو، تياجو أراوخو، روبن فيجا ونونو مينديز.

- الوسط: فيتينيا، جواو نيفيز وبرونو فرنانديز.

- الهجوم: برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو وبيدرو نيتو.

تشكيل الكونغو الديمقراطية

- حراسة المرمى: ليونيل مباسي.

- الدفاع: آرثر ماسواكو، كابوادي، شانسيل مبيمبا، أكسل توانزيبي، آرون وان-بيساكا.

- الوسط: موكاو، صامويل موتوسامي، إيدو كاييمبي.

- الهجوم: سيدريك باكامبو، يوان ويسا.

البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية

وتضم المجموعة الحادية عشرة منتخبات البرتغال والكونغو الديمقراطية وكولومبيا وأوزبكستان، ما يزيد من أهمية المباراة الافتتاحية لكلا المنتخبين في سباق المنافسة على بطاقتي التأهل.

ويدخل المنتخب البرتغالي المباراة مرشحًا لحصد النقاط الثلاث بفضل امتلاكه العديد من النجوم أصحاب الخبرات الدولية، فيما يسعى منتخب الكونغو الديمقراطية إلى تحقيق مفاجأة مبكرة وحصد نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للذهاب بعيدًا في البطولة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إسناد إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم قطري بقيادة عبد الرحمن الجاسم، ويعاونه كل من طالب المري وسعود المقاله، بينما يتولى الجنوب أفريقي توم أبونجيل مهمة الحكم الرابع.

وتسبق المباراة أجواء استثنائية داخل معسكر المنتخب البرتغالي، بعدما كشفت صحيفة ريكورد البرتغالية عن إلغاء الحصة التدريبية والمؤتمر الصحفي للمدرب بسبب العاصفة التي ضربت مدينة ميامي الأمريكية، حيث اضطرت السلطات لتفعيل بروتوكولات السلامة وإلزام الصحفيين المتواجدين لتغطية المؤتمر بالبقاء داخل سياراتهم حفاظًا على سلامتهم.

ويأمل المنتخب البرتغالي في تجاوز تلك الظروف والتركيز على حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال، بينما يطمح منتخب الكونغو الديمقراطية لاستغلال الضغوط المحيطة بمنافسه والخروج بنتيجة إيجابية تعزز آماله في التأهل.

احتفال جواو نيفيز بالهدف احتفال جواو نيفيز بالهدف

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جواو نيفيز يسجل الهدف الأول جواو نيفيز يسجل الهدف الأول

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لحظة تسجيل جواو نيفيز الهدف لحظة تسجيل جواو نيفيز الهدف