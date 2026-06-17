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حبس 4 مسؤولات بمدرسة خاصة في واقعة مصرع الطفلة تيا بشبرا الخيمة وضبط مدير المدرسة

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حبس 4 مسؤولات بمدرسة خاصة في واقعة مصرع الطفلة تيا بشبرا الخيمة وضبط مدير المدرسة

حبس 4 مسؤولات بمدرسة خاصة في واقعة مصرع الطفلة تيا بشبرا الخيمة وضبط مدير المدرسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 06:30 مساءً - قررت النيابة العامة حبس ثلاث معلمات ومشرفة بإحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مصرع الطفلة تيا أحمد فؤاد إثر سقوطها من الطابق السادس داخل المدرسة، مع مراعاة التجديد لهن في المواعيد القانونية.

 

وباشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة فور وقوع الحادث، حيث انتقل فريق من أعضاء نيابة ثان شبرا الخيمة إلى مقر المدرسة لإجراء المعاينة اللازمة، والتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغ محتواها، إلى جانب الاستماع إلى أقوال الشهود والعاملين بالمدرسة.

 

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من مديرية التربية والتعليم لفحص الأنشطة التعليمية والترفيهية التي كانت تُنفذ وقت وقوع الحادث، وبيان مدى قانونيتها والتراخيص الخاصة بها، وتحديد المسؤولين عن الإشراف على الأطفال خلال الفعاليات.

 

وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود شبهة إهمال من بعض القائمين على الإشراف داخل المدرسة، ما دفع النيابة إلى استجواب المتهمات الأربع قبل إصدار قرار حبسهن، كما أصدرت قرارًا بضبط وإحضار مدير المدرسة لاستكمال التحقيقات.

 

وأكدت النيابة استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره، بما يضمن حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.

 

 

 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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