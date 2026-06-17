استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 09:30 مساءً - أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026 عبر موقعها الإلكتروني، وذلك عقب اعتمادها رسميًا، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس.

وبدأ آلاف الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026، بعد إعلان النتيجة، حيث وفرت المديرية خدمة الاستعلام الإلكتروني لتيسير الحصول على الدرجات دون الحاجة إلى التوجه للمدارس.

ويمكن الآن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة معرفة النتيجة فورًا من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، عبر إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك، لتظهر درجات الطالب والمجموع الكلي مباشرة.

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.51%

واعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 /2026، حيث بلغت نسبة النجاح 70.51%.

وأوضح المحافظ، أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 683 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن أكثر من 50% من قائمة الأوائل من طلاب المدارس الحكومية، بما يعكس جودة العملية التعليمية والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى التعليم بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أن إدارات العجوزة والهرم والدقي والعمرانية وكرداسة و6 أكتوبر وأبو النمرس ومنشأة القناطر وأوسيم وحدائق أكتوبر جاءت في صدارة الإدارات التعليمية من حيث نسب النجاح على مستوى المحافظة.

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 98%، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 97%، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86%.

وأعرب الدكتور أحمد الأنصاري، عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، كما وجّه الشكر والتقدير للمعلمين والعاملين بقطاع التعليم، تقديرًا لجهودهم المخلصة طوال العام الدراسي وإسهاماتهم في تحقيق انتظام العملية التعليمية وخروج الامتحانات بالشكل اللائق.