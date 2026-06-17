مصطفى مدبولي: نستهدف تجاوز معدلات النمو المصرى 7%

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 07:24 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ضخت شرايين اقتصادية فى كل أنحاء الجمهورية، لاستمرار معدلات النمو والتشغيل، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف لتجاوز معدلات النمو المصري لـ 7%

وتابع: أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، استهدفت إعادة القطاع الخاص لإدارة عجلة النمو، وبالفعل القطاع الخاص عاد بقوة وتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات.

جاء ذلك عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وخلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسئولين والخبراء والمختصين.

وقال الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إنه لا يوجد اجتهاد كبير فى تحديث الوثيقة استناداً للإطار التشريعي، والنسخة الثانية ستركز على دور الدولة فى الاقتصاد، وتحدد دورها فى النشاط الاقتصادي من خلال 7 أدوار رئيسية.

وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حازت على العديد من الإشادات ، مشيرا إلى أن هناك 5.9 مليار دولار إجمالي الصفقات التي تمت بالنسخة الأولي من وثيقة سياسة ملكية الدولة.