أخبار اليمن : افتتاح معرض الأسمدة والمبيدات بصنعاء

أخبار اليمن : افتتاح معرض الأسمدة والمبيدات بصنعاء

أخبار اليمن : 73,016 شهيدا حصيلة عدوان الاحتلال على غزة

أخبار اليمن : 73,016 شهيدا حصيلة عدوان الاحتلال على غزة

الرئيس السيسي من قمة السبع: حوكمة الذكاء الاصطناعي ضرورة لمواجهة المخاطر وتعظيم الاستفادة من الثورة الرقمية

الرئيس السيسي من قمة السبع: حوكمة الذكاء الاصطناعي ضرورة لمواجهة المخاطر وتعظيم الاستفادة من الثورة الرقمية

إنهاء أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر وتخصيص موقع مميز للفرع الجديد

إنهاء أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر وتخصيص موقع مميز للفرع الجديد

حبس 4 مسؤولات بمدرسة خاصة في واقعة مصرع الطفلة تيا بشبرا الخيمة وضبط مدير المدرسة

حبس 4 مسؤولات بمدرسة خاصة في واقعة مصرع الطفلة تيا بشبرا الخيمة وضبط مدير المدرسة

الجامعة العربية تجدد دعمها للأونروا وتدعو إلى توفير الدعم اللازم لاستمرار مهامها

الجامعة العربية تجدد دعمها للأونروا وتدعو إلى توفير الدعم اللازم لاستمرار مهامها

انفجار ماسورة مياه في استاد مباراة العراق والنرويج في كأس العالم.. (فيديو)

انفجار ماسورة مياه في استاد مباراة العراق والنرويج في كأس العالم.. (فيديو)

جوهر نبيل يلتقي خالد العناني لبحث تعزيز التعاون بين مصر واليونسكو في مجالي الشباب والرياضة

جوهر نبيل يلتقي خالد العناني لبحث تعزيز التعاون بين مصر واليونسكو في مجالي الشباب والرياضة

الإعدام شنقًا لمتهم "أطفال فيصل" بعد تصديق المفتي للمرة الثانية

الإعدام شنقًا لمتهم "أطفال فيصل" بعد تصديق المفتي للمرة الثانية

منتخب مصر يخوض مرانه على ملعب جامعة جونزاجا استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا

منتخب مصر يخوض مرانه على ملعب جامعة جونزاجا استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا

الرئيسية أخبار مصرية

مصطفى مدبولي: نستهدف تجاوز معدلات النمو المصرى 7%

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصطفى مدبولي: نستهدف تجاوز معدلات النمو المصرى 7%

مصطفى مدبولي: نستهدف تجاوز معدلات النمو المصرى 7%

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 07:24 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ضخت شرايين اقتصادية فى كل أنحاء الجمهورية، لاستمرار معدلات النمو والتشغيل، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف لتجاوز معدلات النمو المصري لـ 7%

 

 

وتابع: أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، استهدفت إعادة القطاع الخاص لإدارة عجلة النمو، وبالفعل القطاع الخاص عاد بقوة وتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات.

 

جاء ذلك عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وخلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسئولين والخبراء والمختصين.

 

وقال الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إنه لا يوجد اجتهاد كبير فى تحديث الوثيقة استناداً للإطار التشريعي، والنسخة الثانية ستركز على دور الدولة فى الاقتصاد، وتحدد دورها فى النشاط الاقتصادي من خلال 7 أدوار رئيسية.

 

وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حازت على العديد من الإشادات ، مشيرا إلى أن هناك 5.9 مليار دولار إجمالي الصفقات التي تمت بالنسخة الأولي من وثيقة سياسة ملكية الدولة.

 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

ضياء رشوان: مصر لم تتدخل أبدا بشكل خشن في ليبيا والسودان رغم المخاطر

أخبار ذات صلة

0 تعليق