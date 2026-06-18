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عائلة ميسي تطالب بإيقاف الشائعات حول والدهم ويكشفون تطوراته الصحية

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عائلة ميسي تطالب بإيقاف الشائعات حول والدهم ويكشفون تطوراته الصحية

عائلة ميسي تطالب بإيقاف الشائعات حول والدهم ويكشفون تطوراته الصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 10:24 مساءً - أصدرت عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بيانًا رسميًا، أوضحت فيه الحالة الصحية لوالده خورخي ميسي، بعد انتشار العديد من الشائعات والتكهنات خلال الساعات الماضية عقب ظهوره متأثرًا في إحدى مباريات كأس العالم 2026.

 

 

 

وأكدت العائلة أن خورخي ميسي يمر بوعكة صحية ويخضع حاليًا للرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن حالته تشهد تحسنًا تدريجيًا وأن عملية التعافي تسير بصورة إيجابية.

 

 

 

عائلة ميسي تطالب بوقف الإشاعات عن والده

وأعربت عائلة ميسي عن استيائها من تداول معلومات غير دقيقة بشأن الحالة الصحية لوالده، مؤكدة أن بعض التقارير المتداولة افتقرت إلى الدقة واحترام الخصوصية، وتسببت في نشر تكهنات لا تستند إلى أي مصادر موثوقة.

 

وشدد البيان على أن العائلة هي الجهة الوحيدة المخولة بالإدلاء بأي معلومات تتعلق بالحالة الصحية لخورخي ميسي، داعية وسائل الإعلام والجماهير إلى الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

 

كما طالبت العائلة بضرورة احترام خصوصية خورخي ميسي وأفراد أسرته خلال هذه الفترة، مؤكدة أن أي مستجدات تتعلق بوضعه الصحي سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في الوقت المناسب.

 

واختتمت العائلة بيانها بتوجيه الشكر لكل من أبدى دعمه واهتمامه، مثمنة رسائل المساندة والتعاطف التي تلقتها خلال الأيام الأخيرة.

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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