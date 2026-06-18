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التشكيل الرسمي لمواجهة التشيك ضد جنوب أفريقيا في مونديال 2026

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التشكيل الرسمي لمواجهة التشيك ضد جنوب أفريقيا في مونديال 2026

التشكيل الرسمي لمواجهة التشيك ضد جنوب أفريقيا في مونديال 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 08:18 مساءً - أعلن منتخبا التشيك وجنوب أفريقيا عن التشكيل الرسمي للمواجهة المنتظرة بينهما، في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب أتلانتا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

 

 

 

التشيك ضد جنوب أفريقيا

 

تشكيل التشيك

 

كوفار، كوفال، هولز، هراناك، كريجي، داريدا، سيرف، ساديلك، سوجكا، هلوزيك، شيك.

 

 

تشكيل جنوب أفريقيا

 

ويليامز، موديبا، مبوكازي، موداو، أوكون، موكوينا، مباثا، آدامز، أبوليس، ماسيكو، راينر.

 

 

التشيك ضد جنوب أفريقيا

ويخوض منتخب جنوب أفريقيا المباراة تحت ضغط كبير بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام المكسيك بهدفين دون رد، في مباراة شهدت تعرضه لضربتين موجعتين بطرد لاعبين من صفوفه، الأمر الذي زاد من صعوبة مهمته وأثر على موقفه في المجموعة.

 

في المقابل، لا تبدو ظروف المنتخب التشيكي أفضل كثيراً، بعدما استهل مشواره بخسارة مثيرة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1، ليتراجع مبكراً في سباق التأهل ويجد نفسه مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية تعيده إلى دائرة المنافسة.

 

وتمنح أهمية المباراة طابعاً خاصاً للمواجهة، إذ إن أي نتيجة غير الفوز قد تعقد حسابات الفريقين بشكل كبير قبل الجولة الثالثة والأخيرة، بينما سيمنح الانتصار صاحبه دفعة قوية وفرصة حقيقية للبقاء في سباق التأهل.

 

ومع تقارب الطموحات وتشابه الظروف، تبدو المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل سعي كل منتخب إلى تعويض تعثر البداية واستعادة آماله في مواصلة المشوار داخل مونديال 2026.

 

 

 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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