اطّلع على.. أول صورة للمتهم بإشعال النيران في رئيس وحدة محلية بكفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 09:30 مساءً - كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإشعال النيران فى رئيسة الوحدة المحلية بإحدى القرى بمحافظة كفر الشيخ أثناء تنفيذها قرار إزالة.

المتهم أشعل النار فى المجنى عليها

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 يونيو الجارى تبلغ لمركز شرطة الحامول بمديرية أمن كفر الشيخ من (رئيسة الوحدة المحلية لإحدى القرى بدائرة المركز) بأنه حال قيامها وموظفى الوحدة بتنفيذ قرار إزالة دون إخطار الإجهزة الأمنية لعدد (2 منزل "تحت الإنشاء" مشيدين بالبلوك الأبيض ومعروشين بالعروق الخشبية) لبنائهما دون الحصول على التصاريح اللازمة ، قام أحد الأشخاص بإلقاء كمية من "البنزين" تجاهها من زجاجة كانت بحوزته، وأضرم النيران بها حال إستقلالها السيارة الخاصة بالوحدة المحلية، مما أدى لإصابتها بحروق متفرقة (تم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم)، وكذا حدوث تلفيات بالسيارة.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لكون أحد المنزلين اللذين تم إزالتهما خاص بوالده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.