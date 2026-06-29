برى : الاتفاق الإطارى مع إسرائيل لن يمضى ولن يُنفَّذ بصيغته الحالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 11:18 صباحاً - قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه برى -اليوم الاثنين- إن الاتفاق الإطاري الذي وقعته بلاده مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة "لن يمضي ولن ينفذ"، معتبرا أنه لا يحفظ حقوق بلاده.

وقال بري في بيان نشرته حركة أمل التي يتزعمها: "هذا الاتفاق لن يمضي ولن ينفذ بصيغته الحالية"، مضيفا أنه اتفاق "إملاءات، وليس اتفاقا يحفظ حقوق لبنان".

وأضاف أن أخطر ما في الاتفاق أنه قد يفتح الباب أمام الفتنة والانقسام بين اللبنانيين بما يخدم الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن مواجهة هذا الاتفاق ستكون ضمن الأطر الدستورية والوطنية، موضحا أن وزراء حركة أمل سيشاركون في جلسات مجلس الوزراء التي يُطرح فيها الاتفاق، وسيعلنون موقفهم من داخل المؤسسات.

وينصّ الاتفاق خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا من الأراضي التي توغلت فيها جنوبي لبنان، وعلى انتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين "تجريبيتين".