أكسيوس : اتفاق واشنطن وطهران على وقف الهجمات واجتماع للطرفين فى قطر الثلاثاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 12:30 مساءً - نقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكى رفيع المستوى قوله إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة، حيث من المقرر أن يجتمع الطرفان غداً الثلاثاء فى العاصمة القطرية لبحث النزاع حول مضيق هرمز.

التفسير المتضارب لمذكرة التفاهم يجدد الهجمات المتبادلة

وأشار أكسيوس، إلى أن الاشتباكات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة جاءت نتيجة لتفسيرات متضاربة لـ مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وخاصة بنودها المتعلقة بـ مضيق هرمز.

وذكر مسؤول أمريكي، أنهم قرروا وقف جميع العمليات العسكرية، وأكد مسؤول أمريكي ثانٍ لأكسيوس أن الجانبين سيتوقفان عن إطلاق النار "مؤقتًا"، وأن "السفن يمكنها الإبحار بحرية" في انتظار استئناف المحادثات الفنية.

وأكد المسؤولان الأمريكيان ومصدر ثالث مطلع على الأمر انعقاد الاجتماع المقرر يوم الثلاثاء.

وبموجب مذكرة التفاهم، التزمت إيران ببذل قصارى جهدها لضمان مرور السفن التجارية بأمان عبر المضيق. وفي المقابل، رفعت الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية.

خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا الأسبوع الماضي، اتفق الوفد الأمريكي - برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس - مع إيران على إنشاء "خط ساخن" بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني، القيادة العسكرية الإيرانية، لتنسيق حركة الملاحة في المضيق.

وحتى يوم السبت، لم يكن "الخط الساخن" مُفعّلاً بعد، في حين بدأت إيران تُصرّ مجدداً على ضرورة تنسيق السفن لمرورها.

نقل محادثات الثلاثاء من سويسرا إلى قطر

أفاد مصدر مُطّلع على المفاوضات أن محادثات الثلاثاء كان من المُقرر عقدها في سويسرا لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. إلا أن التصعيد نقلها إلى مكان آخر، وأعاد تركيزها على مضيق هرمز.

من المتوقع أن يشارك نيك ستيوارت، الذي يرأس الفريق التقني الأمريكي، في المحادثات، وفقًا لمسؤول أمريكي ومصدر مطلع.