اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني لبحث مستجدات الأوضاع في لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 11:18 صباحاً - في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، يوم الأحد ٢٨ يونيو، لبحث مستجدات الأوضاع في لبنان.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان الوزير عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الداعم للدولة اللبنانية وشعبها الشقيق، مشددًا على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، والبناء على الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، بما يفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ تنفيذًا كاملًا دون انتقائية. كما أكد وزير الخارجية على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للبنان، قيادةً وحكومةً وشعبًا ودعم مؤسساته الوطنية.

ومن جانبه، أعرب السيد نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، عن تقديره للقيادة المصرية، مثمنًا دعم مصر الثابت للبنان، لاسيما خلال أوقات الأزمات. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.