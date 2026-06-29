أمن الجيزة يضبط ربة منزل لتعديها على طفلها وتصويره انتقاماً من طليقها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 01:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى على طفل بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 يونيو الجارى تبلغ لقسم شرطة الوراق بالجيزة من طليق القائمة على النشر، سائق مقيم بدائرة القسم، بتضرره من طليقته لقيامها بالتعدى على نجلهما عمره سنة "مقيم برفقتها لحضانتها له" بالضرب، وتصوير مقطع فيديو بالواقعة ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى.

أمكن ضبط المشكو فى حقها، ربة منزل مقيمة بدائرة القسم)، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه نكايةً بطليقها .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.