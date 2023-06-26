انت الأن تتابع خبر إختبار شخصية مذهل يكشف هل انت خجولة أم متمردة وجذابة للآخرين عبر شكل شعر رأسك .. مفاجأة لمن لديه شعر الكيرلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يضيف الشعر الكثير من الجمال لملامح الوجه وتعتمد النساء على الشعر بشكل خاص لإبراز الجمال والتناسق لذا نجد أن لكل فتاة تسريحه خاصة أو تعتمد على شكل معين غالباً، واليوم سنخبركم عن دلالات الشعر التي تنعكس على الشخصية فتابعوا معنا .

الشعر المجعّد: أنتِ شخصية مرحة وقلبك كبير. أنت كريمة وحيوية وتعيشين بشغف وتعانين من صعوبة في التركيز على شيء واحد فقط.

2- الشعر السميك والمتموّج: تحبين الابتكار والإبداع. أنتِ مليئة بالطاقة ومحفّزة وأكثر حساسية غالباً من الآخرين في مواضيع معينة. تحتاجين إلى الوحدة والحرية.

3- الشعر الأحمر: يعتبرك الآخرون مسليّة ولا تأخذين الأمور على محمل الجد. تملّين بسرعة ويجب أن تكوني نشيطة وتنوّعين في الأعمال التي تمارسينها. أنتِ خجولة بعض الشيء وتخافين من الرفض ولكنك مرحة.

4- الشعر السميك: لديك إرادة قوية وطاقة كبيرة. انتبهي إلى جانب العناد لديك.

5- تجعّدين شعرك الناعم: هل تحبين تسلية نفسك؟ أنتِ بذلك تبعثين رسالة إيجابية ومرحة للآخرين.

6- تنعّمين شعرك المتموج: أنت بحاجة إلى الدقة والصدق. تريدين السيطرة على شعرك ولكن ربما أيضاً على حياتك.

7- الشعر الطويل الفوضوي: أنتِ عاطفية ورومانسية ومبدعة وليس هناك الكثير مما يمكن أن يزعجك.

8- الشعر متوسط الطول الفوضوي: تسريحة الشعر هذه تتطلب الكثير من العناية بالنسبة لامرأة ليس لديها صبر وتشعر بخيبة الأمل بسرعة. أنت منطقية وعقلانية، ولديك جانب تنافسي تظهرينه إذا لزم الأمر.

9- لا تصفّفين شعرك: تضعين احتياجات الآخرين فوق احتياجاتك، مثلما تولين أهمية لملابسك أكثر من شعرك. ولكن انتبهي، لا تنسي نفسك.

10- تسريحة شعرك تتطلب منك الوقت: تنتقدين نفسك وتحبين تسريحات الشعر المرتبة التي تظهرك أنيقة وراقية.

11- شعرك محلوق: طريقة برتني سبيرز للخروج من الأزمات، وقد يعني هذا أنك رومانسية جداً. في الثقافة الصينية، فإن هذا يعني أنكِ محبة ومذهلة وقلبك طيب.

12- قصة شعر مبتكرة: أنتِ ببساطة مسلية ومبتكرة.

13- تسريحة ذيل الفرس: الحياة المهنية أولاً. شعرك مستقيم تماماً دون غرة، تسريحة ذيل الفرس تعبّر أنك إمرأة تفعلين أي شيء لتحقيق هدفك.

14- القصة المتدرجة: تحبين المثالية والكمال، وتحبين الدقة وحتى شعرك يجب أن يكون في أفضل حالاته.

15- القصة المربعة (الكاريه): أنتِ منطقية ومستقيمة وتحبين تحديد الأهداف وتحقيقها.

16- فرق الشعر مستقيم: أنتِ متمردة على القوانين... وحسب الثقافة الصينية أيضاً، يشير فرق الشعر إلى الأم. وهو أيضاً علامة على أنك تريدين ترك أثر إيجابي لحياتك.

17- فرق الشعر غير منتظم: هذه دلالة على مراهقة صعبة ومشاكل يجب علاجها.

18- فرق شعر دائري: أنتِ مهذبة وتتبعين القواعد والقوانين.

19- فرق شعر يشير نحو الأمام: أنت جذابة وسحرك غامص وشخصيتك محببة تجذب الآخرين إليكِ.