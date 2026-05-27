الرئيس السيسى يصل مسجد الرحمن الرحيم لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 08:18 صباحاً - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الجديدة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بحضور عدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين.

مشاركة الدولة في احتفالات العيد

وتشهد احتفالات عيد الأضحى المبارك حضوراً رسمياً واسعاً، في إطار حرص الدولة على مشاركة المواطنين أجواء العيد وتعزيز مظاهر البهجة في مختلف المحافظات.

استعدادات مكثفة وتأمين شامل

وكانت الجهات المعنية قد رفعت درجة الاستعداد القصوى لتأمين ساحات الصلاة وتيسير وصول المصلين، إلى جانب توفير الخدمات الطبية والإسعافية خلال أيام العيد.