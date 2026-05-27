وزير الأوقاف فى خطبة عيد الأضحى: الحج يؤسس للتعارف الإنساني بين الشعوب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 08:18 صباحاً - أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن من أعظم مقاصد الحج شهود المنافع، حيث يلتقي الناس من مختلف الأعراق واللغات والقوميات في مشهد إنساني فريد، يذوب فيه التعالي وتنكسر الأنانية ويتسع كل إنسان للآخر.

وأوضح وزير الأوقاف، خلال خطبة عيد الأضحى 2026 بمسجد الرحمن الرحيم، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن هذا اللقاء الإيماني الكبير يُعيد صياغة النفس البشرية على أساس الاحترام المتبادل والتعارف الحقيقي، مشيرًا إلى أن الحج يعلّم الإنسان كيف يرى الآخرين شركاء في الإنسانية لا خصومًا، وكيف يتحول الاختلاف إلى مصدر ثراء لا سببًا للصراع.

وأضاف أن هذه القيم العظيمة التي يغرسها الحج في النفس البشرية هي جزء من رسالة الإسلام في بناء الإنسان الصالح، القادر على التعايش والتراحم وعمارة الأرض بالعدل والرحمة.