انت الأن تتابع خبر بكوب حناء واحد .. طريقة تطويل الشعر وتنعيمه وملء الفراغات وإخفاء الشيب نهائيا وجعله زي الحرير بأسرار الهنود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الحناء أفضل علاج طبيعي للشعر ولاتصدقي أي أحد يخبرك بغير ذلك، فهذه الشجرة المباركة يمكن لها أن تعيد إحييا شعرك وتنعيمه وتكثيفه بمدة قياسية، وسنقدم لكِ سيدتي فيما يلي بعض أشهر وصفات الحناء التي تعمل على تنعيم الشعر وتكثيفه ويمكنك استخدام الوصفة التي تجدينها مناسبة.

المكونات :-

مقدار كوب حناء.

نصف كوب من الشاي الأسود.

عصير حبة ليمون.

بيضة واحدة.

طريقة التحضير:

نضع كل المكونات مع بعضها في الوعاء ونقلبهم جيدًا ليتجانسوا مع بعضهم.

نغطي الوعاء ونتركه جانبًا لمدة ٨ ساعات كحد أدنى لتختمر بفضل تفاعل جميع المكونات مع بعضها.

نغسل الشعر جيدًا ثم نضع الحنة عليه بشكل كامل.

نترك الحنة مفروده على الشعر لأربع ساعات فقط.

نغسله بعد ذلك بشامبو مناسب ثم بلسم.

تكثيف الشعر بخليط الحناء الطبيعية

هذه الخلطة هي الأخرى تساعد في نعومة وكثافة الشعر بشكل طبيعي بمكونات بسيطة، كما يلي:

المكونات:

ثمرة موز ناضجة.

كمية مناسبة من الحنة.

طريقة التحضير:

نخلط الحنة مع الماء للحصول على خليط طري ونتركه للصباح.

نهرس الموزة جيدًا ونضعها على الحنة ونخلطهم مع بعضهم ثم نضع الخليط جانبًا.

بعد غسل الشعر جيدًا بالماء ننظفه بالشامبو ثم نضع عليه الخليط بشكل متساوي ونتركه لمدة ١٥ دقيقة فقط.

نغسل الشعر بماء دافئ فقط ثم نكرر الخلطة مرة واحدة كل أسبوع.

خلطة سحرية بالحنة لتكثيف وتنعيم الشعر

من ضمن الخلطات أيضًا الحنة مع الكركدية لزيادة كثافة الشعر ونعومته، كما يلي:

المكونات:

أوراق حناء حسب الحاجة.

كمية من أوراق الكركدية مناسبة.

ملعقة عصير ليمون فريش.

طريقة التحضير:

نقوم بطحن أوراق الحنة مع الكركدية ونخلطهم جيدًا بكمية ماء فاتر.

نضيف بعد ذلك عصير الليمون ونخلطه مع المكونات لتتجانس جميعها.

نضع الخليط في النهاية على الشعر من الجذور حتى الأطراف لمدة ٣٠ دقيقة فقط.

نغسل الشعر بماء دافئ مع الشامبو الذي يتناسب مع نوع الشعر.

نُكرر هذه الخلطة مرة واحدة فقط كل أسبوع.

الجدير بالذكر أن خلطات الحناء المستخدمة في حل مشاكل الشعر كتنعيمه وزيادة كثافته كثيرة ومتعددة، ولهذا تستخدمها الفتيات على نطاق واسع في ترطيب وتغذية الشعر فضلًا عن تنعيمه وتقوية جذوره فينتج عن ذلك عدم تساقطه بسهولة، فيمكن استخدام الحناء بمفردها أو مع مكونات أخرى طبيعية أيضًا مع مراعاة أن تكون المواد من مكان مضمون لتحقيق النتيجة المرغوبة.