وصفات طبخ سهلة.. طريقة تنظيف الكوارع من الشعر

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رياض - احمد صلاح - طريقة تنظيف الكوارع من الشعر من أكثر الأشياء التي تبحث عنها الأمهات قبل عيد الأضحي المبارك، وذلك لأنها من الأكلات الشهيرة التي يحبها الكثيرين سواء الأطفال أو الكبار، وتناولها يكون أول يوم العيد بالعديد من الطرق المختلفة.

مكونات تنظيف الكوارع من الشعر

ونقدم لكل الأمهات المكونات الأساسية لتنظيف الكوارع من الشعر الذي يوجد عليها، وبعدها اطهيها وتناوليها وهي نظيفة وخالية تماماً منه، وهي تعتبر من أكثر الأكلات المميزة وتكون خالية من الرائحة، والمكونات هي:

ماء دافئ.

ملح.

عصير ليمون.

سكين.

خل.

طريقة تحضير الكوارع من الشعر

ومن الأفضل إذا كنتي من محبي تناول الكوارع، فلابد أولاً أن تعرفي طريقة تنظيف الكوارع من الشعر الذي يوجد فيها، وطهيها بشكل صحيح وتكون بطعم لذيذ، وتقدم كما يلي:

قومي بإضافة الماء الدافئ معها الملح والدقيق والخل . وانقعي فيها الكوارع وانزعي منها الشعر باستعمال السكين. واغسلي الكوارع باستعمال الماء بشكل جيد. ومن أبرز الأشياء الهامة أن تتأكدي من عدم وجود فيها أي رائحة غير جيدة، وذلك يكون عن طريق مزج الدقيق مع الملح والخل واستعمليهم معاً لتنظيفها بشكل عميق من جميع الاتجاهات. وقطعي الكوارع بأحجام مختلفة على حسب الرغبة، وقدميها للأسرة بجانب الفتة والمرقة.

طريقة التخلص من رائحة الكوارع