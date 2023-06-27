وصفات طبخ سهلة.. طريقة عمل الريش المشوية على الفحم

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رياض - احمد صلاح - تصنف طريقة عمل الريش المشوية على الفحم من أبرز الوصفات التي تهتم بها جميع ربات المنازل، وذلك لأنها من الأكلات الشهيرة في مصر، وتقدم في عيد الأضحي المبارك لأنها ذات طعم مميز ويحبها الأطفال والكبار، وهي ذات مكونات بسيطة ويحب تناولها الجميع.

مكونات عمل الريش المشوية على الفحم

وسوف نوفر لكم كل مكونات عمل الريش المشوية على الفحم، وهي التي تريد أغلب الأمهات تحضيرها في عيد الأضحى المبارك على المائدة سواء لضيوفها أو لعائلتها، وهذه المكونات هي:

اثني عشر قطعة ريش لحم غنم.

¼ كوب زيت زيتون.

¼ كوب عصير ليمون.

¼ كوب خل بلسميك.

ثلاث فصوص مفرومين.

¼ ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة.

¼ ملعقة صغيرة قرنفل ناعم.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

¼ ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

½ ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة قرفة.

1 ملعقة صغيرة حبهان ناعم.

1 ملعقة كمون مطحون ناعم.

1 ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة.

اثنان ملعقة صغيرة ملح ناعم.

طريقة تحضير الريش المشوية على الفحم للشيف الشربيني

ولابد قبل البدء في معرفة طريقة عمل الريش المشوية على الفحم أن تعرفي المكونات الهامة التي توضع عليها، وهي تقدم بالخطوات الآتية: