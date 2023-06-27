انت الأن تتابع خبر مناسك الحج بالترتيب في 10 خطوات.. «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت مناسك الحج بالترتيب قائمة التريند بسبب كترة البحث عليها من قبل المواطنين خلال تلك الأيام بالتزامن مع بداية مناسك الحج، ويبحث الكثير عن ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وخاصة وأن مَناسك الحج هي الأعمال التي يؤديها الحاج المسلم قبل الحج وفى أثنائه ونهايته، وأعمال الحج ومناسكه، منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها سنة، وخلال التفصيل المفصل سنتعرف على كل ما هو جديد.

مناسك الحج بالترتيب

الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية، يبحثون عن مناسك الحج بالترتيب، وخاصة كما يرى النبي صلى الله عليه وسلم، إليكم يؤدى الحاج مناسك الحج بالترتيب الآتى:

1- الإحرام: على الحاج أن ينوي الإحرام والنية محلها القلب، وأن السبب في تسمية الإحرام بهذا الإسم هو أن الحاج بمجرد الدخول فيه يحرم عليه أمورًا كانت محللة له.

2- الطواف: يعتبر أول سنن الحج وطواف القدوم سنّة من سنن الحج حسب قول الجمهور ويسمى طواف الورود، وطواف الوارد، وطواف التحيّة.

3- السعى بين الصفا والمروة: يعتبر ركن من أركان الحج بإجماع كل من المذهب المالكى، والشافعى، والحنبلى، وذهب الجمهور إلى أن الشرط في السعى إتمام سبعة أشواط.

4- يوم التروية بـ«منى»: وهو يصادف يوم ال8 من ذي الحجة، ويستحب للحاج أن يخرج من مكة المكرمة إلى منى في يوم التروية، فيُصَلِّى بِمِنى خَمْسَ صلواتٍ هي: الظُّهْرُ، وَالْعَصْرُ، وَالْمَغْرِبُ، وَالْعِشَاءُ، وَالْفَجْرُ، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة.

5- الوقوف بعرفة: يعد أول ركن من أركان الحج ولا يكتمل الحج إلا به

6- المبيت بمزدلفة ورمى جمرة العقبة: يعتبر أول واجبات الحج ويمشى الحاج إلى مزدلفة في سكينة ووقار، ويسرع إذا ما وجد فرجة.

7- الهدى والتحلل: حيث أن الهدي أما أن يكون هدي تطوع وتمتع وقرأن أو جبر نقصان، وأما عن التحلل أصغر يتحقق برمى جمرة العقبة، والنحر، والحلق أو التقصير وبهذا التحلل يحل للحاج كل شىء سوى النساء.

8- طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج باتّفاق المذاهب الأربعة

9- رمى الجمرات في أيام التشريق حيث اتفق الفقهاء على أنّ رمى الجمرات واجب من واجبات الحج، ومن تركها يلزمه دم أي ذبح هدى؛ لتركه واجبًا من واجبات الحج.

10- طواف الوداع وإتمام الحج يسمّى طواف الصّدر، وطواف آخر العهد، وسبب تسميته بذلك لأن الحاج يودّع به البيت الحرام

شروط الوقوف بيوم عرفة

يبحث الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية، عن شروط الوقوف بيوم عرفة إليكم الشروط التالية:

– الوقت: ويوافق اليوم التاسع من ذى الحجّة وليلة العاشر من ذى الحجّة إلى طلوع الفجر

– سنن الوقوف في يوم عرفة

– من السنن المستحبّة في يوم عرفة ما يأتى: الاغتسال وخطبة عرفة والجمع بين الصلاتين والتعجيل في الوقوف والإفاضة بعد الغروب والإكثار من أعمال الخير