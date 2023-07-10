انت الأن تتابع خبر إختبار شخصية غريب يكشف هل يمكن أن تقع في الحب بسرعة أم لا عبر شكل يدك .. مفاجأة لمن يمتلك كف النار! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل تعتقد أنك تخفي شيئًا من شخصيتك في ظروف معينة؟ كي تعرف الاجابة سوف اعرض لك صورة يجب أن تنظر إليها لبضع ثوان ثم تختار اليد التي تظن انها تشبه يدك

وبالتالي سوف نساعدك في الكشف عن مزيد من التفاصيل عن شخصيتك

يد الأرض

إنهم أناس ذوو طبيعة متواضعة ومتواضعة وبسيطة. إنهم مرتبطون بشدة بجذورهم وبغض النظر عن مدى نجاحهم في الحياة ، فإنهم لا ينسون أبدًا من أين أتوا. إنهم مجتهدون للغاية ومهذبون ودافئون. هم أيضا مرح ومضحك ولطيف. يمكن أن يقعوا في الحب بسهولة بالغة. إنهم يفكرون بقلوبهم وهم عاطفيون للغاية.

يد النار

أصحاب هذه الأيدي لديهم راحتان طويلتان ، كما تفعل الأصابع ، مما يزيد من طول اليدين. قد تكون أظافره حادة ، لكن مفاصل أصابعه ليست حادة جدًا. الأشخاص ذوو الأيدي النارية يتمتعون بدوافع عالية وطموح وسريع في التفكير. إنهم دائمًا منتبهون لمحيطهم ، وعقلهم في عمل مستمر.

يد الماء

الأشخاص الذين لديهم أيدي مائية لديهم راحة يد ناعمة ، لكن يمكن أن تكون الأصابع سميكة. عادة ما تكون الأظافر طويلة والمفاصل ضعيفة التحديد. أطراف أصابع هذه الأيدي مستديرة. هؤلاء الأشخاص موهوبون جدًا وجيدون جدًا في التكيف مع المواقف المختلفة ، مثل الماء في وعاء. إنهم يقظون جدًا ويمكن أن يكونوا دبلوماسيين إذا لزم الأمر.

يد خشبية

الأيدي الخشبية طويلة ونحيلة قليلاً ولها بنية عظمية واضحة للعيان. عادة ما تكون المفاصل محددة جيدًا وقد تظهر العظام الرقيقة مستطيلة. هذه العقارب مدببة للغاية ولها شكل مميز للغاية. الأشخاص ذوو الأيدي الخشبية هم الأكثر إبداعًا بشكل عام. لديهم اهتمام بالتفاصيل ويخلقون أشياء جمالية مبهجة. إبداعهم يغرقهم في عالم خاص بهم.

يد معدنية

هذه الأيدي لها أظافر ونخيل وأصابع مربعة. الكفوف ناعمة ولحمية ومرنة. يتمتع هؤلاء الأشخاص بصفات قيادية عظيمة ، وهم ذوو الحيلة ومنطقيون للغاية في نهجهم. لديهم إحساس قوي بالعدالة. لا يتركون تحيزاتهم تؤثر على قراراتهم ويعرفون كيف يظلون هادئين تحت الضغط.

ماذا يمكنك أن تتعلم من خلال هذا الاختبار؟

يعتقد الأشخاص مثلك ومثلي ، بشكل عام ، خطأً أن معظم الناس يشاركونهم نفس وجهات النظر والمواقف والآراء والسمات ، لذلك من خلال اللجوء إلى هذا النوع من النشاط يمكننا أن نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل. ، في نفس الوقت الوقت الذي سيساعدنا على التطور.