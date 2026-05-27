سلامة الغذاء تكثف حملاتها الرقابية على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 مايو 2026 01:07 مساءً - كثَّفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتِها الرقابية والتفتيشية على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم وعربات نقلها في مختلف المحافظات، وذلك للتأكد من الحالة الصحية للحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية وأساليب التداول السليم.

متابعة ميدانية للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في مختلف المحافظات

وتضمَّنت أعمال المرور الميداني التحقُّقَ من سلامة الذبائح وخلوِّها من أي علامات فساد ظاهري، والتأكد من وجود الأختام والمستندات المُثبِتة لإتمام عمليات الذبح داخل المجازر المعتمدة، فضلًا عن متابعة أساليب عرض اللحوم وحفظها بصورة صحية وآمنة بعيدًا عن مصادر التلوث، بما يكفل الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية المتداولة وجودتها.

جولات تفتيشية على المجازر المعتمدة لمتابعة تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء

كما أجرت الهيئة جولات تفتيشية على عدد من المجازر المعتمدة لديها، رصدت خلالها مدى تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء والإجراءات الصحية المتَّبَعة أثناء عمليات الذبح والتداول، وذلك تحت الإشراف الطبي البيطري المختص، للكشف عن خلوِّ الذبائح من المسببات المرضية والتحقق من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، في إطار حرص الهيئة على إحكام الرقابة على مختلف مراحل السلسلة الغذائية طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

الهيئة تحثّ المواطنين على الذبح داخل المجازر الحكومية حفاظًا على الصحة العامة

وأكدت هيئة سلامة الغذاء أهمية الذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة، لما توفره من بيئة آمنة وصحية تكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتُسهم في الحدِّ من الممارسات العشوائية التي قد تُشكِّل خطرًا على الصحة العامة.

وتدعو الهيئة المواطنين إلى ضرورة شراء اللحوم من المنافذ الموثوقة، والتأكد من وجود الأختام الرسمية على الذبائح، مع الالتزام بالإرشادات الصحية المتعلقة بحفظ اللحوم وتداولها، حرصًا على سلامتهم وسلامة أسرهم خلال موسم العيد المبارك.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

