الهند والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لتأمين المعادن الحرجة والعناصر النادرة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 مايو 2026 01:07 مساءً - سي ان بي سي _ وقعت الهند والولايات المتحدة إطاراً لتعزيز التعاون في سلاسل إمداد المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، بعد مناقشات أوسع بين شركاء مجموعة “كواد”.

ومجموعة كواد أو الحوار الأمني الرباعي هي تحالف غير رسمي يضم 4 دول وهي أمريكا والهند واليابان وأستراليا، وتهدف إلى تعزيز التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن كلا الدولتين يشتركان في مصلحة خفض الاعتماد على مورد واحد وضمان الوصول إلى المواد الأساسية.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار بإن الاتفاق سيعمق التعاون على مستوى التعدين والمعالجة وإعادة التدوير، بما يساعد في بناء شبكة إمداد أكثر ومرنة وتنوعاً.

وجاءت مراسم التوقيع بعد اجتماع وبيان مشترك بين دول مجموعة “كواد”، بما في ذلك أستراليا واليابان.

وأضاف روبيو: وافقت المجموعة على إطلاق مبادرة بشأن أمن الطاقة في منطقة الهندي-الهادئ، وإطار عمل للمعادن الحيوية.

