​​​​​​أسرار مذهلة لـ صبغ الشعر طبيعيا باللون البني بدون حناء وبدون أمونيا .. تميزي بأحلى طلة صيفية

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رياض - احمد صلاح - صبغ الشعر بمكونات طبيعية اكثر ما ترغب بفعله ربات المنازل وذلك لأنه طريقة أمنة وصحية وغير متبوعة باعراض جانبية تجعل طلتك مميزة ولون جذاب ويظهر عليك صغر سنك.

صبغ الشعر طبيعي باللون البني الفاتح بدون حناء

سنعرض لكم طرق طبيعة لصبغ الشعر بدون حناء وبمكونات طبيعية متوفرة داخل منزلك البسيط وغير مكلفة نهائيًا مثل الصبغات التي تكون بأسعار خيالية وتجعل الشعر به الكثير من المشاكل لمعرفة الطريقة فقط كل ما عليك اتباع الخطوات البسيطة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

كوب كبير من البابونج المنقوع.

ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من الليمون الطازج.

طريقة التحضير:

أحضري وعاء متوسط الحجم يناسب عمل كمية الخليط.

ثم ضعي بداخله القرفة المطحونة، منقوع البابونج، وزيت اللوز الحلو، وزيت جوز الهند، وزيت السمسم، وزيت الزيتون والليمون الطازج ثم قومى بمزج جميع المكونات جيدًا حتى تتأكدي من تجانسهم.

ثم أتركي الخليط حتى يهدأ لمدة يوم كامل.

أغسلي الشعر جيدًا قبل وضع الخليط ثم قومى بتخفيفه جيدًا.

ثم قسمي الشعر إلى عدة أقسام حتى يسهل عليك توزيعة.

وزعي الخليط على الشعر باستخدام فرشاة الصبغات من الجذور حتى الأطراف.

ثم قومى بارتداء بونيه الشعر.

أتركي الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم أغسلي الشعر جيدًا باستخدام الماء الدافئ ثم قومي بتجفيفه جيدًا باستخدام منشفة نظيفة.

جففي الشعر بالسيشوار حتى ترى لون الشعر الرائع.

صبغ الشعر باللون البني بدون حناء

المكونات:

كيسان من الشاي الأسود.

أربع ملاعق من مسحوق القهوة.

ملعقة واحدة من الزنجبيل.

طريقة الاستخدام:

يتم إحضار كوب من الماء.

ثم يتم رفعه على النار ويضاف إليه الشاي والقهوة ويترك لمدة ثلث ساعة مع مراعاة خفض النار تمامًا حتى الغليان.

معنى ذلك يتم اضافه الزنجبيل ثم يتم رفع الخليط من على النار حتى يبرد.

يتم تطبيق هذا الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

ثم يترك لمدة ساعتين.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو المناسب