انت الأن تتابع خبر أقوى مقشر قوي وفعال لتقشير اليدين والرجلين وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من اول استعمال .. إليكم طريقة التحضير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يجب أن تقوم كل امرأة باعتماد التقشير كأهم خطوة في روتينها الأسبوعي للمحافظة على نعومة وجمال يديها وقدميها وفي هذا المقال سنقدم لكن سيداتي عدة وصفات طبيعية للتقشير وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة بدون أي أضرار جانبية وكل ما عليكن هو الالتزام بالوصفة والتكرار للحصول على جسم ناعم بلون موحد.

والإن إليكن خلطات تقشير اليدين والرجلين في المنزل بمكونات طبيعية :-

خلطة ثمرة البابايا والعسل :

يتم مزج ملعقة من البابايا مع ملعقتين من العسل النحل الطبيعي ويتم وضع الخليط على اليدين والرجلين ويتم الفرك بحركات دائرية لطيفة حتى تتشرب البشرة الخليط ثم يغسل بالماء الفاتر، وتكرر مرتين على الأقل خلال الأسبوع.

خلطة مسحوق الكركم والعسل :

يتم مزج معلقة كبيرة من مسحوق الكركم وملعقة من عسل النحل الطبيعي، ويمكن وضع ملعقة من الحليب البودر، تخلط المكونات جيدا وتوضع على اليدين والرجلين وتترك لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل البشرة بالماء وتكرر الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على افضل نتيجة.

خطوات تحضير خلطة تقشير اليدين والرجلين

عليك اتباع الخطوات التالية لتحضير خلطة تقشير القدمين والرجلين:

عصير حبتين من الليمون.

كوب صغير من زيت الزيتون.

ملعقتين كبار من الملح.

كوب من السكر الخشن.

يتم خلط المكونات السابقة جيدا مع بعضها البعض.

يتم وضع الخليط على البشرة ويترك عليها لمدة ربع ساعة على الأقل.

يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

تكرر الخلطة مرتين في الأسبوع على الأقل للحصول على نتيجة مضمونة يدين ناعمة بيضاء وقدمين خالية من مشاكل التشقق والجلد الميت المزعج.