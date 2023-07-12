طريقة مذهلة لعمل بسبوسة النسكافيه مع كريمة القهوة .. اشهى تحلية ستذوقها بحياتك

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رياض - احمد صلاح - لكل من يعشق مذاق القهوة سوف نعرض لكم وصفة جديدة لحشو البسبوسة بالنسكافيه مع كريمة غنية بسيطة التحضير في البيت وبمذاق شهي للغاية فقد تختلف كثيرًا عن أي نوع بسبوسة قدمناها لكم ولكنها لذيذة حقا

مقادير البسبوسة بالنسكافيه

كوب من دقيق السميد الوسط.

كوب من الحليب البودر.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب لبن زبادي ويكون بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ذرة ملح.

نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة نسكافيه.

مقادير طبقة الكريمة

8 مكعبات من الجبنة الكريمي.

نصف عبوة من الحليب المكثف المحلى.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من النسكافيه.

وفي هذه الوصفة لن تكون تسقية البسبوسة بالنسكافيه عن طريق الشربات ولكن سوف نعد سائل للتسقية مكون من نصف عبوة من الحليب المحلى المكثف مع ربع كوب من الحليب السائل.

طريقة عمل البسبوسة بالقهوة والكريمة

قم بوضع الحليب البودر في مقلاة غير قابلة للالتصاق وضعها على النار وقلبه باستمرار حتى يحصل على لون ذهبي.

ضع الحليب البودر بعد ذلك في إناء عميق ومعه دقيق السميد والسكر والملح والبيكنج بودر.

قلب كل هذه المكونات الجافة ثم قم بإضافة الزبادي والزيت، قم كذلك بإذابة النسكافيه في الماء وضعه مع الخليط.

قلب كل المكونات حتى نحصل على قوام عجينة بسبوسة وسط.

وفي صينية فرن مدهونة بمادة دهنية اسكب الخليط وضعها في الفرن حتى النضج.

بعد ذلك جهز بديل الشربات عن طريق وضع الحليب المكثف المحلى في إناء ومعه الحليب السائل وقلبهم جيدًا حتى يصبح القوام مناسب للسقي.

أخرج البسبوسة من الفرن وفورًا اسقها بهذا الخليط ووزعه جيدًا. بعد ذلك اتركها مغطاه بورق من النايلون حتى تتشرب تمامًا.

جهز طبقة الكريمة للبسبوسة بالنسكافيه بوضع الجبنة الكريمي مع الحليب المحلى المكثف وملعقة الحليب السائل والنسكافيه في الكبة واخفقهم إلى أن يمتزجوا بشكل كامل.

وبعد ما تتشرب البسبوسة بشكل كامل قم بوضع طبقة الكريمة على الوجه ووزعها بشكل جيد.

اتركها تبرد وتتماسك في الثلاجة وقبل التقديم رش فوقها القليل من النسكافيه.