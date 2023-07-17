وصفات طبخ سهلة.. طريقة عمل القشطوطة

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رياض - احمد صلاح - تعتبر طريقة عمل القشطوطة من أبرز وصفات الحلوى التي تريد ربه المنزل تحضرها في البيت بدلاً من شرائها من المحلات، وهي ذات طعم شهي ولذيذ يحبه الكبار والأطفال في كل الأوقات، حيث أنها من الحلوى الشهية التي تصدرت الترند مؤخراً.

مكونات عمل القشطوطة

ونوفر لكل الأمهات مكونات تحضير القشطوطة في البيت بسهولة وسرعة، حيث أنها من أكثر الوصفات اللذيذة والتي تتميز بأنها ذات طعم شهي، وتأتي كما يلي:

واحد كوب دقيق أبيض.

½ كوب سكر.

اربع بيضات بحجم كبير.

واحد ملعقة بيكنج بودر كبير.

فانيليا.

رشة ملح.

واحد كوب كريم شانتيه بودرة.

1 كوب حليب بارد.

1 لتر لبن حليب لتسقيه الكيك.

مربي حليب أو صوص توفي.

كريمة فستق.

فستق مجروش.

فواكه.

بسكويت لوتس.

كريمة لوتس.

طريقة عمل القشطوطة الشيف نونا

وتقدم الشيف نونا طريقة عمل القشطوطة بسهولة وسرعة في البيت وتكلفة بسيطة، وهي من أبرز الوصفات الرائعة، وتحضر كما يلي: