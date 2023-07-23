انت الأن تتابع خبر معجزة البصل والقرنفل للتخلص من الصرصور والنمل والذباب والناموس وبق الفراش نهائيا بلا عودة .. وصفة سحرية من أول استعمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان انتشار الصراصير و النمل في البيت يعتبر من أكبر المشاكل التي يشكو منها العديد من الأشخاص، فيسبب أن النمل تآكل تام في الأثاث الخشبي، والصراصير تساعد في نقل العدوى والفطريات إلى الطعام.

لهذا السبب يرغب العديد من الأشخاص في مواجهة هذه المشاكل واستعمال مواد فعالة من أجل التخلص من الحشرات المنزلية.

كيفية القضاء على الصراصير والنمل بالبصل

الحشرات في البيت تكون من ضمن الأمور التي تتسبب في نقل الأمراض من شخص إلى آخر، ولهذا السبب يرغب العديد من الأشخاص في التخلص من الحشرات المنزلية، كما تعد وصفة البصل مع القرنفل من ضمن أقوى الوصفات الطبيعية التي تساعد في القضاء على الحشرات، وهذا يرجع إلى الرائحة النفاذة للحشرات، والخطوات تكون كالتالي:

في البداية يتم تقشير بصلة كبيرة الحجم ونقوم بعمل العديد من الفتحات به باستخدام المسمار.

في هذه الفتحات نقوم بوضع حبات من القرنفل وتوضع البصلة في المكان الذي تتواجد فيه الحشرات.

نضع البصل في برطمان، ولابد من التغطية باستخدام ورق الألومنيوم وعمل مجموعة من الثقوب الصغيرة.

نترك البصلة في مكان الحشرات لمدة يومين.

وفي هذا المقال نقدم لكم:

1. طرق فعالة للتخلص من الصراصير في المنزل 2. كيفية القضاء على الصراصير نهائياً وبشكل طبيعي 3. أفضل الحلول الكيميائية للتخلص من مشكلة الصراصير 4. استخدام الوسائل البيئية في التحكم بالصراصير 5. كيفية إعداد فخ للصراصير في المنزل 6. الخطوات الفعالة للتخلص من الصراصير في المطبخ 7. تقنيات التحكم في الصراصير بدون استخدام المبيدات الحشرية 8. الوقاية من الصراصير: كيفية منع تكاثرها واجتياح منزلك 9. تطبيق النظافة الصحيحة كوسيلة للتخلص من الصراصير 10. التخلص من الصراصير في الحدائق والفضاءات الخارجية.

كيفية القضاء على الصراصير بالخل

الصراصير تكون متواجدة في كل الأماكن التي يوجد بها رطوبة مرتفعة، ومنها الحوائط والحمامات، لذلك من الضروري أن يتم التخلص من مشاكل الرطوبة، ومن الممكن أن يتم استخدام الخل في القضاء على الصراصير بشكل نهائي وذلك عن طريق احضار ربع كوب من الخل مع إضافة حوالي ملعقتين صابون سائل، مع إضافة حمض اليوريك عليهم وهو واحد من أقوى الأحماض التي تعمل على تسمم العديد من الحشرات، كما أنه يتم إضافة كمية من الماء عليها وتقلب كل المكونات جيدا، ويتم التعبئة في زجاجة كما يتم رش المكان الذي تتواجد فيه الحشرات باستخدام هذه الزجاجة.

يساعد السكر في جذب الصراصير وحمض البوريك يساعد في قتلهم ، لذلك يمكن خلط المادتين معًا لصنع لقاح محلي الصنع يقتل الصراصير بشكل دائم ويوزعها في الأماكن التي توجد بها الحشرات ، على الرغم من أن حمض البوريك مفيد للحشرات. البشر أو الحيوانات ، من الأفضل الابتعاد عن الأماكن المكشوفة ، أو أماكن الاتصال اليومي ، حتى لا تلتصق باليدين أو القدمين أو الملابس.

التخلص من البق في المنزل

أولا وقبل كل شيء يجب إخراج الأثاث والخشب ووضعهما في الشمس وتعريضهما مباشرة للشمس والاحتفاظ بهما لعدة أيام استخدم المبيد واتبع التعليمات المكتوبة أعلاه واستخدمه بالتركيز المطلوب ثم أغلق المكان لتنتشر رائحة المبيد بعد مرور اليوم كله ، قم بتهوية المكان وابدأ التنظيف بالماء والمنظف والمطهر بعد ذلك رشي الأشياء في الشمس واتركيها لمدة يوم ، وبعد ذلك يمكنك إعادتها إلى الغرفة.

القضاء على النمل بالليمون

طرد الحشرات من المنزل هو أهم ما يبحث عنه الكثير من الناس، فبالطبع تواجدهم في المنزل من الأمور المزعجة جدًا، وخاصتًا الابراص فهي من الحشرات الزاحفة المفزعة جدًا والتي تعطي احساس بالاشمئزاز بمجرد رؤيتها في المكان، لذلك يفضل للتخلص منها استخدام بعض المواد الطبيعية التي تعطي أفضل النتائج بشكل سريع وفعال، والتي يمكن الاستغناء بها عن استخدام المبيدات الحشرية الضارة التي قد تكون سبب في حدوث من المشاكل الصحية، والآن سوف نتعرف على أهم هذه الوصفات بشكل تفصيلي تابعونا الآن في هذا المقال.

يستخدم الليمون في القضاء على النمل حيث أنه يحتوي على مواد حمضية يمكن أن تقتل النمل بسرعة لقتل النمل بالليمون ، يمكنك رش عصير الليمون الممزوج بالماء على السطح ، أو يمكنك استخدام قشر الليمون لمسح الزوايا ، أو يمكنك رش عصير الليمون على مخرج الهواء و الباب.

التخلص من النمل بالملح

يمكنك استخدام الملح في المنزل لتقليل تكاثر النمل والقضاء عليه نهائيا، أي إذابة بعض الملح بالماء الدافئ ثم رشه في الأماكن التي ينتشر فيها النمل فلا داعي للقلق بشأن كيفية قتل النمل بعد الآن النمل في المنزل حيث تعتبر هذه الطريقة طريقة قابلة للتطبيق للقضاء على النمل بشكل دائم.

القضاء على النمل بالنشا

يباع نشا الذرة في محل البقالة طريقة فعالة للتخلص من النمل بسرعة. هناك طريقتان مختلفتان لاستخدام النشا لقتل النمل: صب نشا الذرة على المستعمرة بأكملها ، ثم أضف الماء. نتيجة لذلك ، سيموت العديد من النمل ، قم بتغطيتها بنشا الذرة واغسلها الطريقة الثانية هي تغطية النمل بنشا الذرة وتجفيفه بالمكنسة الكهربائية ، مع الحرص على إزالة محتويات كيس الفراغ الداخلي.

مسحوق بورات الصوديوم: يعد استخدام بورات الصوديوم أو البوراكس طريقة رائعة لجذب النمل ثم قتلهم تتمثل الطريقة في عمل بضع ثقوب بطول بضعة سنتيمترات (عرض قلم رصاص تقريبًا) على جانبي الحاوية البلاستيكية القديمة وأعلى الحاوية البلاستيكية ، ثم خلط ثلاثة مقادير من البورق مع جزء واحد من السكر بنسبة (3) : 1) ثم نضع الخليط في قدر ونضيف الماء إلى قاع الإناء ثقب ، ثم اخلطهم جميعًا معًا ، أضف ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني ، لأن النمل يحبها ، ثم اخلط المكونات جيدًا ، واترك الوعاء مفتوحًا حتى يأتي النمل إليه ، ويتجمع فيه ويموت.

التخلص من الثعابين في المنزل

الثوم والبصل مفيدان لصد الثعابين والثعابين لاحتوائهما على حمض السلفونيك ، وهو مادة كيميائية تسبب الدموع عند تقطيع البصل يمكن استخدام الثوم والبصل لصد الثعابين ، والطريقة كالتالي يمزج الثوم والبصل مع كمية مناسبة من الملح الصخري رش الخليط حول المنزل والحديقة والمناطق الموبوءة بالثعابين نقع الثوم في أي نوع من الزيت واستخدمه في تبخير الأماكن التي يصعب الوصول إليها ، أو استخدمه على العوارض والأسوار الخشبية.

إن استخدام زيت القرنفل والقرفة معًا، يساعد في طرد الثعابين وإبعادها عن المنزل، ويمكن استخدامها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

اخلط كمية من زيت القرنفل والقرفة معًا.

اسكب الخليط في عبوة رذاذ زجاجية.

رش المحلول في الأماكن التي يتواجد بها الثعابين، وحول حديقة المنزل.

يمكنك رش المحلول على الثعابين مباشرة، مع الحذر من ردة فعل الثعابين، ويفضل رشها عن بعد.

نصائح لمنع الدخول البرص إلى المنزل

لا يعلم العديد من الأشخاص أنه يمكن بواسطة قشر البيض العادي التخلص من البرص في المنزل، وذلك لأن القرص يخاف من قشر البيض، وإليكم كيفية استخدام هذه الطريقة موضحة في النقاط التالية.

أولا نقوم بإحضار مجموع كبيرة من قشر البيض التي توجد لدينا.

ثم نقوم بتوزيعها على الأماكن التي يخرج منها البرص أو يتواجد بها دائما.

وعند رؤية البرص أو الوزغ لقشر البيض يقوم بالفرار سريعا، وذلك لاعتقاده أنه يكون قشر ثعبان، وذلك لأن البرص يخاف الثعبان.

احرصي على رش المنزل بالمبيدات الحشرية بعد تنظيفه لمنع دخول الحشرات والزواحف مثل البرص.

قومي بتنظيف المنزل باستمرار، وذلك لأن البرص يتواجد بكثرة في المناطق الدافئة والغير نظيفة.

احرصي على إبعاد أساس المنزل عن الحائط، وقومي بغلق جميع الفتوحات الموجودة بالحائط.

تأكدي بعد تنظيف المنزل من إزالة أي مياه موجود في جوانب المنزل، وذلك لأن البرص يتواجد في أماكن الرطوبة.

قومي بتقليل إضاءة المنزل، لأن الابراص تفضل التواجد في الأماكن المضيئة.

التخلص من النمل

النمل أصبح مشكلة تؤرق الكثيرين خلال شهور الصيف، التي تهاجم خلالها أسراب النمل المنازل لأجل الحصول على الطعام وتخزينه لما بعد فصل الصيف، والكثير من المبيدات الحشرية لم تحقق النتيجة المرجوة في القضاء عليه، وإليك بعض الوصفات التي يمكنك تحضيرها باستخدام مكونات طبيعية موجودة بكل منزل للتخلص من النمل نهائيا.

القرفة من الأعشاب التي تحتوي على أكثر المركبات الطبيعية التي تساعد على قتل النمل ، لذلك قم بطحن القرفة ووضعها عند مدخل غرفة في منزلك وسوف تساعد على صدها بسبب رائحتها القوية ، أو يمكنك صنع كرات قطنية محشوة مع القليل من القرفة وضعها في مكان النمل.

قومي برش الملح حول الزوايا وأركان الحائط ، فالملح يشكل خطرا كبيرا على النمل ويتسبب في بعده عن المكان، ويمكن أيضًا أن تقومي بعمل محلول من الماء المالح وقومي برشه في أركان المنزل والغرف والمطبخ.

الفلفل الأسود من الروائح المزعجة للنمل، ويسبب له حالة من الاختناق، قومي برشه حول مناطق خروج النمل، أو قومي بخلطه بالقليل من الماء ورشه كنوع من أنواع المبيدات الحشرية الطبيعية.

التخلص من العنكبوت

يمكنك التخلص من الصراصير والعناكب بطل سهولة عن طريق رش صودا الخبز إلى المناطق المعرضة لوجود العنكبوت في المنزل، وهذا يساعد على الحفاظ على منزلك خالية من هذه الحشرات وهو وسيلة فعالة إما لقتلهم أو إبعادهم وهناك طريقة أخري باستخدام الثوم إضافة 2 أو 3 فصوص من الثوم إلى زجاجة رش، ورجها جيدا، ورش السائل على طول الشقوق وعتبات النوافذ وإطارات الأبواب وجميع زوايا المنزل حيث تصنع العناكب عادة شبكتها.

إضافة 2 أو 3 فصوص من الثوم إلى زجاجة رش، ورجها جيدا، ورش السائل على طول الشقوق وعتبات النوافذ وإطارات الأبواب وجميع زوايا المنزل حيث تصنع العناكب عادة شبكتها.

يرش صودا الخبز إلى المناطق المعرضة لوجود العنكبوت في المنزل، وهذا يساعد على الحفاظ على منزلك خالية من هذه الحشرات وهو وسيلة فعالة إما لقتلهم أو إبعادهم.

أسباب ظهور العنكبوت في المنزل

البحث عن الطعام: غالبًا ما تهاجم العناكب المنزلية المنازل بحثًا عن الطعام ، حيث من المعروف أنها تتغذى بشكل أساسي على الحشرات المختلفة ، والمفصليات الصغيرة ، وفي بعض الحالات العناكب الأخرى.

سوء نظافة المنزل: تفتقر بعض المنازل إلى الصرف الصحي ، أو سوء النظافة ، مما يؤدي إلى ظهور الحشرات والعناكب في المنزل.

التخلص من العنكبوت

15- 20 قطرة من زيت النعناع الفلفلي.

زجاجة رش.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير

قومي بإضافة زيت النعناع إلى زجاجة الرذاذ.

أضيفي كمية مناسبة من الماء إلى الزيت، مع رج الزجاجة جيداً.

قومي برش كل الشقوق والفتحات الموجودة بكل أرجاء المنزل، إلى جانب مداخل المنازل التي قد يمكن أن تدخل منها العناكب.

التخلص من البق والفراش

ليس هناك شك في أن مشكلة التخلص من بق الفراش هي مصدر إزعاج كبير – لكنها ليست مستحيلة. الطريقة الأكثر شيوعًا للتخلص من بق الفراش هي الاستعانة بشركة محترفة لمكافحة الآفات. ولكن يمكن أن يكلفك الكثير من المال. إذا كنت تريد أن تجربها بنفسك أولاً ، فإن هذه المقالة توضح كل ما تحتاج لمعرفته حول بق الفراش: كيفية التخلص منها ، والمنتجات الموصى بشرائها ، وماذا تتوقع عند استخدامها.

الخل مكون حمضي طبيعي يساعد في قتل الحشرات التي لا يمكن استنشاقها. وهو أيضًا مطهر منزلي طبيعي. يمكن لربات البيوت استخدامه لمسح أسطح وأركان المنزل كل يوم. اختناق الحشرات ، بما في ذلك بق الفراش ، والتنظيف المستمر واليومي يساعد تعريض جميع الملاءات لأشعة الشمس في القضاء على هذه الحشرات.

يجب عليك فحص جميع المناطق الموبوءة حيث يوجد دليل على وجود الفراش المتطاير.

نظف جميع الخزائن والأدراج في المطبخ لإزالة أي علامات للإصابة مثل العذارى واليرقات والحشرات الميتة.

تخلص من أي أقراص مصابة على الفور ولا تخزن أكثر مما تحتاج إلى تناوله.

استخدم مكنسة صلبة لتنظيف الأرفف والزوايا وأي ثقوب تراها ، فهذه أماكن مفضلة للفراشات الأم لوضع بيضها.

رش المنطقة برذاذ يحتوي على خل المائدة لقتل أي بيض أو يرقات متبقية.

بعد إجراء عملية التطهير السابقة ، الآن واجه الفراشات البالغة وتخلص منها على الفور.

التخلص من الثعابين

يمكن عمل خلطة فعالة جدا لإبعاد الثعابين عن المنزل ، هذا الخليط يعتمد على الثوم والملح الصخري ، نخلط مقادير متساوية من مسحوق الثوم والملح الصخري ونرش الخليط في جميع أنحاء المنزل وبعد أيام قليلة لاحظنا أن ثعبان اختفى من المنزل.

يمكن طرد الثعابين من المنزل بمسحوق الكبريت ، حيث يلتهب مسحوق الكبريت بمجرد مروره على جلد الثعبان ، لذلك يمكن رشه في زوايا المنزل وسنلاحظ الثعبان بعد يوم أو يومين تختفي تماما.

ربما تكون قد مررت بموقف دخل فيه ثعبان إلى منزلك أو حديقتك وربما ظننت أن أفضل حل هو قتله بمجرد رؤيته ، لكن في مقال اليوم سأشاركك بعض الخطوات من أجل تأكد من أنها في أنت لست في خطر لأن العديد من لدغات الثعابين والثعابين تحدث فقط عند مهاجمتها أو داسها عن طريق الخطأ على جسدها لأنها عادة ما تكون هادئة وليست عدوانية كما يعتقد الكثير من الناس.

يمكن صد الثعابين بالرش حول المنازل والكهوف في المناطق الصحراوية بمسحوق مبيد حشري من الفوسفور. كما تستخدم المبيدات الحشرية الفوسفورية على شكل ضباب لمعالجة الكهوف والأماكن التي يعتقد أن الثعابين موجودة فيها. لتفتيت الكهوف ، يمكن أيضًا استخدام أعمدة الكبريت لنشر أعمدة الكبريت في الأماكن التي تمشي فيها الثعابين وتوجد ، ويمكن استخدام مبيدات فوسفيد الزنك لحقن البيض والطُعم الآخر ، ورشها بجوار الأدغال والأماكن التي تظهر فيها الثعابين ، والمعدل الفعال حوالي 60٪.

كيفية القضاء على بق الفراش نهائيا

يساعد استخدام درجات الحرارة المرتفعة في القضاء على بق الفراش وبيضها، فضلا عن تعريضها لدرجات حرارة منخفضة للغاية تقل عن الصفر مئوية لذلك يجب غسل الملابس وأغطية الأثاث وملاءات الأسرة والدمى في الغسالة على أعلى درجة (60 درجة مئوية)، وغيرها من العناصر غير القابلة للغسل لتجميدها في الثلاجة ثم ضعها في كيس ziploc لمدة 24 ساعة تأكد من الموت التام للحشرات والبيض.

إذا فشلت جميع الحلول السابقة في التخلص من الذباب ، يمكنك استخدام مصيدة بسيطة يمكنك صنعها من مواد متوفرة في كل منزل تقريبًا ، لكن ضع في اعتبارك أن هذا المصيدة لن يصد الذباب ، بل يقتله بدلاً من ذلك! كل ما تحتاجه هو دورق أو وعاء ضحل وخل وسكر وقليل من صابون الأطباق ، مما يخفف التوتر السطحي للماء. لا يستطيع الذباب مقاومة الخل والسكر ، وينجذبون إلى الوعاء ، حيث ينزلقون في الخليط المميت ويغرقون. هناك أيضًا وصفة مماثلة باستخدام العسل والماء وصابون الأطباق.

التخلص من النمل الأبيض

الكثير منا يعاني من وجود نمل داخل المنزل واليك طرق التخلص منها

استنزاف بالماء: في حين أن النمل الأبيض يمكن أن يبقى تحت الماء لمدة 16-30 ساعة ، فإن نقعه في الماء لفترة أطول من الوقت سيقتلهم ويزيلهم ، يجب أيضًا تنظيف المكان من الرطوبة بعد الانتهاء من المهمة. بهذه الطريقة لن يعود النمل الأبيض في المستقبل.

خفض درجة الحرارة: يمكن القضاء على النمل الأبيض الذي يغزو الخشب عن طريق تجميد الخشب وتقليل درجة حرارته إلى -28.89 درجة مئوية ، وتركه لمدة 30 دقيقة لقتل الآفات والقضاء عليها.

التخلص من الحشرات بالخيار

قد يبدو الأمر غريبًا ، لكن الخبراء يقولون إن الخيار فعال ضد الصراصير كل ما عليك فعله هو تقطيع الخيار ووضعه في منطقة موبوءة بالصراصير ستبتعد الصراصير بمجرد شم رائحة الخيار الذي يحتوي على مركبات لا تحبها هذه الحشرات تأكد من استبدال شرائح الخيار مرة واحدة في الأسبوع حتى تختفي الصراصير تمامًا إذا كان الصراصير في الثلاجة ، اهرسي الخيار وضعيه في الداخل ، فإن هذا المسحوق سوف يصد 90٪ من الصراصير.

يعتبر الذباب من أخطر الحشرات المنزلية ، فهو ينتشر على نطاق واسع ويسبب العديد من أنواع الضرر. يمكن أن تنشر الجراثيم بسهولة ، خاصة من خلال الجروح المفتوحة ، مما يضاعف من خطر الإصابة بالعدوى والتقرحات تشمل الأمراض التي يسببها الذباب السل والحمى الشائعة وحمى التيفوئيد وأمراض الأوعية الدموية والجلد وما إلى ذلك ، والتي تنتقل إلى الأفراد عن طريق اللدغات ، ناهيك عن التسبب في التورم والألم والحكة المزعجة ، كما يمكن أن تسبب التسمم الغذائي ، خاصة عند الأطفال. مما يجعل استئصال الذباب أمراً ضرورياً وأخيراً.

التخلص من النمل في الزرع

هناك طريقة أخرى للتخلص من النمل، وهي شراء بعض الطعوم ووضعها على طول مسارات النمل. يقوم النمل بحمل الطعم معه للمستعمرة، حيث يعتقدون أنه طعام ليقتل الجميع في المستعمرة في النهاية. تُعَد هذه الطريقة مفيدة للحد من احتمالية وجود مشاكل مستقبلية من النمل.

يمكن استخدام الخل والماء لإبعاد النمل عن الزرع بطريقة فعالة. ولكن قبل البدء بتطبيق هذه الطريقة، يجب اختبارها على مساحة صغيرة من النبات للتأكد من عدم تأثره بالخل وعدم حدوث حروق.

يمكن اتباع الخطوات التالية لاستخدام الخل والماء في إبعاد النمل عن الزرع:

1. قم بإحضار وعاء نظيف. 2. ضع كمية من الخل والماء بنسبة1:1 في الوعاء. يعني ذلك وضع كوب واحد من الخل مع كوب واحد من الماء. يمكن تعديل الكمية حسب عدد النباتات التي ترغب في رشها. 3. ضع خليط الماء والخل في زجاجة رذاذ. 4. رش النباتات التي ترغب في إبعاد النمل عنها بشكل متساوٍ.

باستخدام هذه الطريقة، ستتمكن من طرد النمل عن الزرع وحماية النباتات بشكل فعال.

في النهاية، يجب الاستمرار في المحافظة على النظافة واتباع الإجراءات الوقائية لمنع عودة الصراصير إلى المنزل قد يستدعي الأمر الاستعانة بخبير مبيدات حشرية محترف إذا لم يتم السيطرة على المشكلة تخلص من الصراصير يحتاج إلى صبر واستمرار، لكنه يضمن بيئة صحية وآمنة في المنزل.

التخلص من الفأر

إن استخدام زيت النعناع هو واحد من أبرز الطرق الطبيعية المستخدمة للتخلص من الفئران في المنزل يعتبر كثيرون أن زيت النعناع هو الطريقة الأفضل للتخلص من هذه الحشرات بسبب مكوناته ذات الرائحة النفاذة التي يكرهها الفئران وبالتالي، يعتبر زيت النعناع حلاً مثالياً للتخلص من الفئران دون قتلها.

لكي نستخدم زيت النعناع بشكل صحيح، يمكن اتباع الخطوات التالية: 1. إحضار زيت النعناع وخلطه مع الخل الأبيض وبيكربونات الصوديوم. 2. رش الخليط في فتحات التصريف الصحي وقاعدة الحمام وأمام الشبابيك ومداخل البيت والزوايا المخفية وجميع الأماكن التي يمكن للفئران أن تتسلل منها.

التخلص من الصراصير بالليمون

الحل الأخير على قائمتنا هو استخدام عصير الليمون للتخلص من الصراصير الصغيرة تمامًا يعتبر عصير الليمون فعالًا في تنظيف المناطق التي تكثر فيها الصراصير وتحميها من انتشار المزيد منها يمكن مزج عصير الليمون مع الماء ووضعه في وعاء، ثم استخدامه لشطف الأرضيات والأسطح التي يتواجد عليها الصراصير بالإضافة إلى ذلك، يمكن رش عصير الليمون على جوانب الغرف التي تعتبر ممكنة وجود الصراصير فيها. بصرف النظر عن كونها طريقة طبيعية وفعالة، إنها واحدة من أفضل الوسائل للتخلص من هذه المشكلة.