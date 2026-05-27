أحد الحجاج الأفارقة: الحج يجسد معنى الأمة الواحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 03:30 مساءً - أكد الحاج الأفريقي سعيدو هتنا، أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن موسم الحج جسّد أمامه المعنى الحقيقي لوحدة المسلمين، في مشهد إيماني وإنساني يعكس عظمة الإسلام ورسالة الأخوة بين الشعوب.

وأوضح، خلال وجوده في مشعر منى، أن عيد الأضحى هذا العام يحمل بالنسبة له طابعًا مختلفًا، إذ وجد نفسه بين ملايين المسلمين من مختلف الجنسيات والثقافات يجتمعون على هدف واحد وشعور واحد، مؤكدًا أن الحج أظهر صورة حقيقية لمعنى “الأمة الواحدة”.

وقال سعيدو: “رغم اختلاف اللغات والأعراق، إلا أن الجميع هنا يتعامل بروح الأخوة والمحبة والتعاون، وهو ما يعكس القيم الإسلامية السمحة التي تدعو إلى التآلف والتراحم بين المسلمين”.

وأضاف أن أكثر ما لفت انتباهه في المشاعر المقدسة هو المساواة بين الجميع، حيث يجتمع الحجاج بلباس واحد وغاية واحدة، بعيدًا عن الفوارق الاجتماعية أو الثقافية، مبينًا أن هذه المشاهد عززت لديه الشعور بعظمة هذا الدين ووحدة المسلمين.

وأشاد الحاج الأفريقي بما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن مستوى التنظيم والخدمات المقدمة للحجاج يعكس اهتمام القيادة وحرصها على توفير أقصى درجات الراحة والأمان للحجاج.

كما عبّر عن تقديره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما تقدمه من خدمات توعوية وتنظيمية واستضافية متكاملة ضمن البرنامج، مشيرًا إلى أن العناية بالحجاج تبدأ منذ لحظة الوصول وحتى إتمام المناسك في أجواء ميسّرة وآمنة.

وأشار إلى أن الخدمات المقدمة شملت السكن المريح، والتنقل المنظم، والرعاية الصحية، والوجبات، إلى جانب المتابعة المستمرة من القائمين على خدمة الحجاج، ما أسهم في تهيئة أجواء إيمانية تساعد ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وفي ختام حديثه، رفع سعيدو هتنا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد محمد بن سلمان على هذه الاستضافة الكريمة، داعيًا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها، وأن يجزي جميع العاملين في خدمة الحجاج خير الجزاء.