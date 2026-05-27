وزير التموين: المجمعات الاستهلاكية مفتوحة أول أيام عيد الأضحى

وزير التموين: المجمعات الاستهلاكية مفتوحة أول أيام عيد الأضحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 03:30 مساءً - في إطار تنفيذ خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال أول أيام عيد الأضحى، مع استمرار طرح وضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والسلع الغذائية المختلفة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر المنتجات.

 

 

استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية أول أيام عيد الأضحى وضخ اللحوم بالمنافذ

وأوضح الوزير أن الوزارة تتابع على مدار الساعة انتظام العمل بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والتأكد من استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة خلال فترة الإجازة، تنفيذًا لخطة الوزارة الهادفة إلى توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الإمدادات بمختلف المحافظات.

 

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تواصل انعقادها بشكل دائم، مع وجود متابعة لحظية ومستمرة مع كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية، لرصد الموقف التمويني أولًا بأول والتدخل الفوري حال وجود أي ملاحظات أو مستجدات كما أن المؤشرات حتى الآن تعكس استقرار الحالة التموينية وانتظام حركة العمل بالمجمعات والمنافذ، وعدم تلقي أي شكاوى مؤثرة، مع استمرار المرور والمتابعة الميدانية لضمان توافر السلع واللحوم بالكميات المناسبة وتقديم الخدمة للمواطنين بصورة منتظمة خلال أيام العيد.

 

 

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية فى عيد الأضحى

وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الحفاظ على توازن الأسواق واستمرار إتاحة السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطنين طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

 

