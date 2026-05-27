الداخلية تشارك المواطنين فرحة عيد الأضحى بالورود والتهانى فى الشوارع والميادين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 03:30 مساءً - فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الإحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

فقد قام رجال الشرطة بمختلف مديريات الأمن بمشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الشوارع والميادين وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الورود على المارة ومستقلى السيارات.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.