«الأوقاف» توضح فضل الأضحية للحاج وغيره ومكانتها في يوم النحر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 03:30 مساءً - أكدت وزارة الأوقاف أن فضل يوم النحر والأضحية المباركة لا يقتصر على حجاج بيت الله الحرام فحسب، بل يمتد خيره ليشمل جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض، مشيرة إلى أن الأضحية تعد من أعظم شعائر الإسلام التي يتجلى فيها إظهار الفرح والسرور وشكر نعم الله عز وجل.

 

 

أحب الأعمال إلى الله في يوم النحر

 

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إراقة دماء الأضاحي تقربًا إلى الله هي ذروة العبادات في هذا اليوم المبارك، مستشهدة بما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْحَرُ، أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى».

 

كما لفتت الأوقاف إلى عظم ثواب المضحي عند الله تعالى، مستدلة بحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

 

«مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا».

 

ونقلت الوزارة في بيانها ما قاله العلماء في شرح هذا الحديث، حيث يرى الفقهاء أن أفضل العبادات يوم العيد هي إراقة دماء القربات، وأن الأضحية تأتي يوم القيامة بكامل أجزائها دون نقصان ليكون للمسلم بكل عضو منها أجر وثواب، وتكون مركبه على الصراط.

 

 

النهي عن الصيام وأيام التشريق

 

وفي سياق متصل، شددت وزارة الأوقاف على أن يوم النحر هو فاتحة أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أنه يَحرُم صيامه شرعًا؛ بناءً على ما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ».

 

وأضافت الوزارة أن أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر تعد امتدادًا له في مشروعية الذبح وإظهار الفرح والسرور بالتوسعة على الأهل والفقراء، مستندة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ».

 

 

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

