دلكة الخميرة المعجزة لتفتيح البشرة وتقشير الجلد الميت من اول استعمال وتحدي 2023

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رياض - احمد صلاح - تعد الخميرة من المكونات الطبيعية القادرة على إزالة البقع والتصبغات والتي اثبتت فعاليتها طبياً وسنقدم لكم اليوم طريقة تطبيقها على البشرة لازالة الجلد الميت والبقع الداكنة للحصول على نضارة وتفتيح لامثيل لهما، والان تابعوا معنا طريقة تحضير الوصفة.

مكونات دلكة الخميرة لتفتيح البشرة :-

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة البودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الخشن.

خمس ملاعق كبيرة من ماء الورد.

عصير نصف ليمونه.

مكونات عمل دلكة الخميرة لتفتيح البشرة

مكونات عمل دلكة الخميرة لتفتيح البشرة

طريقة التحضير

نحضر وعاء نظيف ثم نضع بداخلة الخميرة والسكر الخشن ونقلب جيدا حتي تتجانس المكونات.

ثم نضيف ماء الورد ونقلب المكونات بشكل جيد حتي تتجانس.

وبعد ذلك نقوم بوضع عصير الليمون مع التقليب المستمر حتي نحصل على أفضل نتيجة بفضل الله.

ثم نتركها ونغطيها لحين استخدامها.

طريقة الاستخدام

نقوم بغسل الجسم بالماء الدافئ لتتفتح المسام

بعد ذلك ننشف الجسم جيدا بفوطة نظيفة.

ثم نقوم بفرد الدلكه علي الجسم كله مع التدليك بحركات دائرية.

نترك الدلكه علي الجسم لمدة ربع ساعة أو حتي تجف تماما.

ثم نحضر لوفه مغربية ونقوم بفرك الدلكه من علي الجسم بحركات دائرية برفق لتقشير الجلد الميت.

بعد هذا التقشير نقوم بغسل الجسم بالماء الدافئ ثم الماء البارد لقفل المسام والتخلص من الدلكه نهائيا.

ثم نقوم بتنشيف الجسم جيدا وترطيبه بزيت جوز الهند وتدليكه جيدا.

يفضل استخدام الدلكه علي الجسم مرة في الأسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل النتائج المبهرة بفضل الله.

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