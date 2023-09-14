انت الان تتابع خبر أمطار فيضانية تجتاح مصر خلال الساعات القادمة بعد إعصار ليبيا.. والأرصاد الجوية تدق ناقوس الخطر وتحذر من الكارثة الكبرى وهذه المناطق الأكثر تضررًا! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية استمرار فرص سقوط الأمطار في البلاد بسبب تأثرها بالمنخفض الجوي وبقايا العاصفة دانيال. بدأ تأثير هذه العاصفة أمس وأدت لسقوط الأمطار في بعض المحافظات، وامتدت اليوم إلى القاهرة الكبرى.

توقعت الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2023 استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد. وأوضحت أنه سيكون هناك طقس حار نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. وسيكون الطقس شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما في الليل، فسيكون هناك طقس معتدل الحرارة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة في جنوب سيناء وجنوب وبالنسبة لمناطق سقوط الأمطار يوم الأربعاء، كشفت خريطة توقعات الطقس أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية. هذه الأمطار ستكون على فترات متقطعة. كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء. قد تمتد هذه الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة أيضًا.

وتوقعت الأرصاد أيضًا وجود نشاط للرياح على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.