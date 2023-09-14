انت الان تتابع خبر الفلكي الزعاق يصعق جميع السعوديين بتنبؤاته المفاجئه والمرعبة : هذا ماسيحدث بعد 20 يوماً ؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الخبير الفلكي السعودي، خالد الزعاق، عن توقعاته لانخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة. وأشار الزعاق إلى أنه بدءًا من رؤية نجم سهيل قبيل شروق الشمس في الجهة الجنوبية، ستبدأ درجات الحرارة تدريجياً في الانخفاض. وبعد عشرة أيام تقريباً من رؤية نجم سهيل، سيبدأ الهواء والماء بالبرودة في آخر الليل. وبعد 20 يوماً، ستبدأ البرودة في آخر النهار. وبعد 30 يوماً، ستتساوى ساعات الليل والنهار. وبعد 40 يوماً، ستدخل المملكة موسم الوسم الجميل والمعتدل.

وأوضح الزعاق أن السحب المسماة قلائد الوسم ستبدأ في الظهور من الجهة الغربية خلال هذه الأيام، وتعتبر هذه السحب مؤشراً لطبيعة الموسم القادم من حيث الأمطار والإجداب.