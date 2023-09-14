انت الأن تتابع خبر من جديد ابنة عمرو دياب تفضحه وتتجول في شوارع المغرب بملاس خادشة .. منظرها سيصدمك



رياض - احمد صلاح - أثارت "كنزي" ابنة الفنان المصري عمرو دياب صدمة لمتابعيها بعد ظهورها المفاجئ في مدينة "شفشاون" الواقعة شمال المغرب، والتي تعرف بالمدينة الزرقاء، بسبب استخدام اللون الأزرق في مبانيها وجعلها تتمتع بجمال خاص.

قامت ابنة عمرو دياب بتوثيق رحلتها إلى "شفشاون" من خلال مجموعة من الصور التي نشرتها على حسابها الرسمي على "انستغرام".

ظهرت كنزي عمرو دياب في إحدى الصور وهي تقف في أحد أزقة المدينة وتتأمل الأواني الفخارية التي تستخدم في إعداد الطعام المغربي، وخاصة "الكسكسي". وكانت ترتدي ميني جيب جينز وبلوزة سوداء، مع بوت طويل من الجلد باللون الجملي.

في صورة أخرى كشفت المستور، ظهرت ابنة عمرو دياب وهي تقف أمام إحدى الاستراحات، وكشفت عن عدم ارتدائها حمالة الصدر، مما أظهر ملامح أعضائها الحساسة.

توالت التعليقات الساخرة من قبل المتابعين على مظهرها المثير، حيث قالت إحدى المتابعات بسخرية عن ما تفعله "كنزي" وشقيقتها "جنا": "اللي فاضحين بابي الهضبة أهلاً".

وقالت أخرى: "البت مش لابسة براه"، في إشارة إلى عدم ارتدائها حمالة الصدر.

فيما استخدمت أخرى السخرية للتعبير عن رأيها في حجم صدره بقولها: "إما الصورة الأولى قدام وإما قفا". وبدورها، لم تتردد كنزي عمرو دياب وشقيقتها جنا في نشر صور وفيديوهات فاضحة على حساباتهما على إنستغرام، خاصةً عند ظهورهما مع عشيقيهما بشكل متكرر.

وقد أثارت جنا عمرو دياب الجدل قبل أيام قليلة بعد احتفالها بتوقيع عقد مع شركة إنتاج لأغانيها. وعبّرت جنا عن سعادتها بتوقيع العقد عن طريق فتح زجاجة شمبانيا، مما أثار هجوماً عنيفاً وانتقادات لها.