الكارثة العظمى على بعد ساعات معدودة... مصر تستعد لمواجهة أبشع أيام الصيف على الإطلاق، وهذا ما سيحدث وجعل البلاد تستغيث بدول الجوار!الكارثة العظمى على بعد ساعات معدودة... مصر تستعد لمواجهة أبشع أيام الصيف على الإطلاق، وهذا ما سيحدث وجعل البلاد تستغيث بدول الجوار!

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رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد في الساعات القادمة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية في جنوب الصعيد وتصل إلى 39 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

وأشارت الهيئة في بيانها على صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى أن الأسبوع الأول من سبتمبر سيشهد موجة شديدة الحرارة على معظم مناطق البلاد.

وتوقع خبراء الهيئة أن تبدأ الموجة الحارة اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وأن تكون ذروتها يومي الخميس والجمعة، حيث ستسود أجواء حارة جدًا نهارًا في معظم المناطق.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد سيكون حارًا ورطبًا نهارًا، بينما ستكون السواحل الشمالية حارة ورطبة.

أما خلال الليل، فمن المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا ورطبًا في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائلًا للحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع حدوث شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الرئيسية المؤدية إلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وستتسبب الرياح في اضطراب البحر على فترات متقطعة في مناطق محددة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

تضمنت نشرة الأرصاد الجوية حالة البحرين خلال الفترة القادمة. وبالنسبة للبحر المتوسط، من المتوقع أن تكون حالته معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، وتهب الرياح السطحية من الاتجاه الشمالي الغربي. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر، وتهب الرياح السطحية من الاتجاه الشمالي الغربي.