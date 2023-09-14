انت الان تتابع خبر بعد إعصار( دانيال)صدمه في عالم الفن.. رحيل صلاح السعدني يهز الجماهير ومصدر مقرب يكشف الحقيقة الصادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد أن تم تداول شائعات وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت الفنانة ميمي جمال بكشف آخر تطورات حياته بعد انسحابه من الساحة الفنية لعدة سنوات.

خلال مقابلتها في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد2"، أكدت ميمي جمال أن الفنان صلاح السعدني يعيش حاليًا في عزلة ولا يتواصل مع أي شخص، ويقضي حياته بمفرده. وأضافت: "يقول الفنان صلاح السعدني دائمًا أنه شخص كنباوي يحب الكنبة كثيرًا، ويقضي وقته يجلس على الكنبة ويشاهد التلفزيون". وأشارت ميمي جمال إلى أنها تتواصل باستمرار مع أحمد السعدني للاطمئنان على صحة والدها الفنان صلاح السعدني، وأنه يؤكد لها أنه بصحة جيدة. وأكدت ميمي جمال أنها قد شاركت الفنان صلاح السعدني في عدة أعمال فنية مثل "الباطنية" و "الإخوة أعداء".

من جانبه، كشف الفنان أحمد صلاح السعدني آخر تطورات حالة والده عميد الدراما المصرية النجم الكبير صلاح السعدني. وأكد أحمد السعدني في مقابلة صحفية أن والده يتمتع بصحة جيدة، وقال: "الحمد لله صحته بخير، وأنا أنفي جميع الشائعات المتعلقة بمرضه ووفاته، وأطمئن الجمهور على حالته".

صلاح السعدني هو فنان بارز في مصر، وقد اشتهر بأدواره المتنوعة في السينما والتلفزيون. قدم العديد من الأعمال الناجحة على مدار مسيرته الفنية الطويلة.

في عام 2013، ظهر صلاح السعدني لآخر مرة على الشاشة الصغيرة في مسلسل "القاصرات". يحكي المسلسل قصة فتاة صغيرة تواجه العديد من التحديات في حياتها الصعبة.

يجسد صلاح السعدني دور والد الفتاة، ويعتبر هذا الدور من أبرز أدواره في الفترة الأخيرة. يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم المصريين، بما في ذلك داليا البحيري ولقاء سويدان ونهال عنبر وياسر جلال وغيرهم.

يتميز المسلسل بقصته المشوقة والمؤثرة، وأداء النجوم المتميز فيه. من تأليف سماح الحريري وإخراج مجدي أبو عميرة، حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وحظي بإعجاب الجمهور. عرض ضمن منافسات الموسم الرمضاني لعام 2013، حيث حقق نسب مشاهدة عالية وتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في تلك الفترة.

من خلال هذا المسلسل، أثبت صلاح السعدني مرة أخرى قدرته على تقديم أدوار متميزة وإبهار الجمهور بأدائه القوي والمؤثر. أثبت أنه لا يزال من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي.