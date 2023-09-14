انت الان تتابع خبر اتفرج .. هل تذكرون صفاء السبع نجمة مسلسل «رأفت الهجان» .. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها بعدما غدر بها الزمان وأجبرها بشدة على اعتزال الفن!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فنانة ظهرت في الوسط الفني لبضع سنوات، ميزتها ملامحها الأجنبية وكانت واحدة من أجمل فاتنات السينما في الثمانينات.

فعلى الرغم من أن أعمالها الفني تخطت تقريبا الاثنين وأربعين عمل فني ولكنها استطاعت أن تبرز نفسها وبقوة في الوسط الفني،

وعلي الرغم من أنها حققت نجاح كبير وقت ذلك إلا أن قررت أن تعتزل ولا تعود للفن مرة أخرى، إنها الفنانة الجميلة صفاء السبع التي يحل اليوم عيد ميلادها الـ60.



