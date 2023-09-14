انت الان تتابع خبر خذوا حذركم واستعدوا للكارثة... الزلزال المرعب يقترب من السعودية وهذه المناطق ستختفي من الخارطة... والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أوضح الخبير الجيولوجي أن السعودية ليست بمنأى عن الزلازل، وخاصة في مناطق شمال غرب وجنوب غرب المملكة. يرجع ذلك إلى موقع السعودية وارتباط منطقة شمال غرب المملكة بخليج العقبة والبحر الميت والزلازل التي حصلت في تركيا وسوريا والحزام التركي. آخر زلزال حدث في هذه المنطقة كان عام 1995 بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، وزلزال تركيا الأخير كان أكبر بدرجة وصلت إلى 7.8 درجة على مقياس ريختر.

تأثرت منطقة تبوك بالزلزال الذي حدث في خليج العقبة عام 1995، حيث انهدم جمرك الدرة وتضررت مناطق أخرى كثيرة. كما حدث زلزال في المنطقة الجنوبية الغربية للمملكة عام 1982، والذي أسفر عن وفاة 3 آلاف شخص في شمال اليمن.

أما مناطق وسط المملكة وشرق المملكة، فهي بعيدة عن مناطق الزلازل. ومع ذلك، يشعر سكان الدمام والخبر بالزلازل نتيجة لقربهما من مناطق تصادم الصفيحتين العربية والإيرانية.

وفي تاريخ المملكة، وقع أقوى زلزال في عام 1710 م، حيث أدى إلى انهيار الركن اليماني في الكعبة المشرفة.

في عام 1994، وقع زلزال في المملكة العربية السعودية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، مما يعتبر زلزالًا متوسطًا في القوة.

في عام 1995، وقع زلزال في العقبة بقوة 7.1 درجات، وتسبب في تدمير مناطق تبوك ومركز البدع.

في عام 2005، تعرضت منطقة العتيبة شمال مكة المكرمة لزلزال بقوة 1.7 درجة على مقياس ريختر، وعلى الرغم من ضعف قوته، إلا أنه تسبب في انهيارات صخرية.

في عام 2009، وقع زلزال في منطقة حرة الشاقة شمال شرق مدينة ينبع بقوة حوالي 5.4 درجات، وتسبب في انهيار بعض المباني في منطقة العيص التي تبعد حوالي 40 كم عن مركز الزلزال.

في عام 2014، وقع زلزال في جازان بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في جنوب غرب المملكة.

في عام 2015، وقع زلزال في تبوك بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، ولم يتسبب في أي أضرار مدمرة.

في عام 2016، حدثت هزة أرضية في تبوك بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، وشعر بها سكان مناطق حقل والبدع وبئر بن هرماس وخليج العقبة.

تعود أسباب تكرار حدوث الزلازل إلى تشقق الأنفاق في المناطق الجبلية بمكة المكرمة، مما يؤدي إلى تخلخل طبقات القشرة الأرضية وزيادة قوة الزلازل عند حدوثها.

2- قرب منطقة مكة المكرمة من البحر الأحمر يتسبب في حدوث الزلازل بصفة دورية، حيث تحتوي المنطقة على ثمانية صدوع. ومع ذلك، فإن قوة هذه الزلازل ضعيفة بحيث لا يشعر بها المواطنون في كثير من الأحيان.

3- توجد ثلاثة صدوع قديمة في المنطقة، بما في ذلك صدع الدام الواقع بين جدة ومكة المكرمة. وتساعد هذه الصدوع على انتشار الموجات الزلزالية والشعور بها.

مقياس الزلازل

تُحدد قوة الزلازل وتُقاس وفقًا لمقياس ريختر لقياس الزلازل. ويمكن تقسيم الزلازل من حيث القوة إلى:

1- الزلازل الضعيفة: تتراوح قوتها بين 1-4 درجات على مقياس ريختر، وعادةً ما لا يشعر بها معظم السكان. ومع ذلك، يمكن للأقلية أن تشعر بها، ولا تترك آثارًا كارثية على المناطق التي تحدث فيها.

2- الزلازل المتوسطة: تتراوح قوتها بين 4-6 درجات على مقياس ريختر، وقد تسبب بعض الآثار المصاحبة للزلازل.

3- الزلازل المدمرة: تبلغ قوتها 7 درجات أو أكثر، وقد تصل إلى 10 درجات. وهذا النوع من الزلازل يكون مدمرًا ويسبب الدمار والأذى لكل ما يتعرض له، بما في ذلك قدرته على تدمير مدن بأكملها.

زلزال جديد على بعد 91 كم من جدة

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية في 27 محرم 1439 هـ الموافق 17 أكتوبر 2017 عن وقوع هزة أرضية في سواحل البحر الأحمر بالقرب من جدة. وقد وقع زلزال خفيف اليوم في وسط البحر الأحمر بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 20.88 كم من سطح البحر الأحمر، وذلك على بعد 91 كم من محافظة الليث في جدة.

تقع محافظة الليث في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وتُعتبر واحدة من أكبر محافظات المملكة. تنتمي المحافظة إلى إقليم تهامة، وتقع بالقرب من الساحل الغربي للبحر الأحمر، حيث تطل على هذا الساحل الجميل. يُعتبر شاطئ الليث أحد أجمل الشواطئ التي تطل على البحر الأحمر، ولذلك يُلقب بـ "لؤلؤة البحر الأحمر". تبلغ مساحة المحافظة حوالي 25 كيلومتر مربع، وتبلغ تقريباً عدد سكانها 91 ألف نسمة.