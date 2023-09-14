انت الان تتابع خبر لن تصدق: انكشاف الديانة الحقيقية للممثلة عبلة كامل ..التي أخفتها واالحقيقة في عدد زيجاتها وسبب أنفصالها كل مرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عبلة كامل ولدت في السابع عشر من سبتمبر عام 1960، وتبلغ الآن من العمر 61 عامًا. وتنتمي لبرج العذراء واسمها الكامل هو عبلة كامل محمد عفيفي. وتنحدر من قرية نكلا العنب في محافظة البحيرة.

درست عبلة كامل في كلية الآداب وتخرجت من قسم المكتبات في عام 1984. وفي العام التالي، شاركت في فيلم "وداعًا بونابرت" مع المخرج الكبير يوسف شاهين.

بدأت عبلة كامل مسيرتها المسرحية في مسرح الطليعة، حيث قدمت المسرحية الشهيرة "وجهة نظر" مع الممثل محمد صبحي وحققت نجاحًا كبيرًا.

تزوجت عبلة كامل من الفنان المصري أحمد كمال وأنجبت ابنتيها زينب وفاطمة، ثم انفصلت عنه وتزوجت من الفنان الراحل محمود الجندي وانفصلت عنه أيضًا.

أثارت عبلة كامل بعض الجدل بسبب ديانتها، حيث اعتقد البعض أنها مسيحية وأن عائلتها مسيحية أيضًا. ولكن تبين أنها ولدت في أسرة مسلمة، حيث كان والدها مسلمًا. قررت عبلة كامل أيضًا ارتداء الحجاب في عام 2005 ولم تخلعه منذ ذلك الحين. وتستمر في تقديم أعمالها الفنية وهي ترتدي الحجاب.



عُقد قران الفنانة عبلة كامل والفنان الراحل محمود الجندي في عام 2003، حيث قدمت دور زوجته في مسلسل "حديث الصباح والمساء".

ومن هنا بدأت العلاقة بينهما، وقد روى محمود الجندي قصة زواجهما قائلاً: "بعد وفاة زوجتي، كنت بحاجة إلى شخص يهتم بي. وأعجبتني عبلة بسبب إنسانيتها وتشابهها مع النساء المصريات ومعي كفلاح، ولديها نفس طباعنا وأخلاقنا والقيم التي نشأنا عليها. وقررنا الزواج بعد أن اتفقنا على أن نكون متعاونين في خدمة الله".

ولكن بعد عامين من الزواج المستقر، قرر الثنائي الانفصال في عام 2005. وصرح الفنان محمود الجندي بسبب الانفصال قائلاً: "في بعض الأوقات كنت أبحث عنها ولا أجدها، وكانت لديها بطولات وشهرة أكثر مني، وهذا أثر بشكل كبير علي. وخاصةً عندما شعرت أنهم يختارونني للأدوار فقط لمجاملتها، وهذا غير صحيح لأنني رجل أحترم موهبتي وذاتي. وهذا أثر على علاقتنا، حتى اتفقنا على الانفصال بناءً على رغبتها. وكان اتفاقنا أن ننهي العلاقة بالطريقة اللائقة إذا لم نكن سعداء". وانفصل الثنائي ولم ينجبا أطفالاً سويًا، ولم تتزوج عبلة كامل مرة أخرى.



عبلة كامل وأحمد كمال

ترتبط الفنانة المصرية عبلة كامل بالفنان أحمد كمال من خلال عملها معه على خشبة المسرح. نشأت قصة حب بينهما وتمت خطبتها في عام 1979. بعد انتهاء دراستها، تزوجا ورزقا في عام 1986 بابنتيهما التوأم فاطمة وزينب. اشتهرت عبلة كامل من خلال أعمالها في السينما والتلفزيون والمسرح، في حين استمر أحمد كمال في تقديم الأعمال المسرحية. تباعدت الأمور بينهما وحدث الانفصال.



في أحد اللقاءات مع الفنان أحمد كمال، صرح بسبب الانفصال قائلاً: "أنا وعبلة بدأنا مع بعض، لكن رحلتها كانت أسرع في الشغل وأنا كنت متفرغ للمسرح. لكن نجوميتها لم تكن السبب في انفصالنا".



عبلة كامل في "لن أعيش في جلباب أبي"

قدمت الفنانة القديرة عبلة كامل دورًا من أشهر أعمالها في التلفزيون المصري، وهو مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي يعتبر واحدًا من أنجح الأعمال الدرامية المصرية. تم عرض المسلسل في عام 1996.

قدمت عبلة كامل دور فاطمة كشري، زوجة الحاج عبد الغفور البرعي، الذي يجسده الفنان الراحل نور الشريف. كانت تلعب دور زوجته وشريكة كفاحه وأم لخمسة أبناء، واستطاعت أن تجسد دور الزوجة والأم بدقة وجدارة.



على الرغم من أن عبلة كامل لم تكن أول فنانة ترشحت لهذا الدور، حيث كان الاختيار في البداية للنجمة يسرا، إلا أن السيناريست مصطفى محرم رأى أنها لن تتناسب مع البيئة الشعبية.

ثم ترشحت للدور الفنانة الراحلة معالي زايد ولكن وقع الاختيار الأخير على عبلة كامل والتي جسدت دور من أفضل ما قدمت على الشاشة واشتهرت كثيراً من خلاله، ورغم أن فارق السن بينها وبين الفنانات اللاتي قدمن دور بناتها لم يكن كبيراً إلا أنها استطاعت بموهبتها وقدراتها الجبارة أن تثبت أنها أماً لهم وكأنه حقيقة،

شارك في بطولة المسلسل الفنان نور الشريف، محمد رياض، عبد الرحمن أبو زهرة، منال سلامة، حنان ترك، ناهد رشدي، مصطفى متولي وغيرهم، وهو من إخراج أحمد توفيق.

عبلة كامل والسرطان

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان، وما أكد ذلك أنه ظهر عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها نفت هذه الأخبار وأكدت أنها لا تمتلك أي حسابات على السوشيال ميديا،

وجاء الرد من الكاتب بلال فضل الذي طمأن الجمهور على صحتها وأنها في حالة صحية جيدة، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك رسالة موجهة من الفنانة عبلة كامل وقال:

“الفنانة الكبيرة عبلة كامل طلبت مني أنشر الرسالة دي لعلها توصل لمروجي شائعة مرضها، وقالت: عيب والله العظيم عيب، لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده هتخاف منه امتى؟!، وإيه اللي هيستفيده إنسان من إنه يقلق حياة الناس بكلام كدب،

أنا معنديش أي حسابات على السوشيال ميديا ولا بتابع ولا بنشر حاجة ولا بهتم بده، والحساب اللي عملاه واحدة بتدعي إنها بنتي ولكنها ملهاش أي علاقة ببناتي فاطمة وزينب”.

أضاف الفنان أحمد كمال، زوج الفنانة عبلة كامل ووالد ابنتيها، في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، قائلاً: "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم هو كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة على حساب فنانة كبيرة".

بدأت الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل مسيرتها الفنية من خلال مسرح الطليعة، وكان أول أدوارها في فيلم "وداعاً بونابرت" في عام 1985. كما قدمت دور السكرتيرة في مسلسل "الشهد والدموع" في نفس العام. توالت أعمالها الفنية، وقدمت دورًا متميزًا في مسرحية "وجهة نظر" مع الفنان القدير محمد صبحي في عام 1989. كما شاركت في المسلسل الشهير "ليالي الحلمية".