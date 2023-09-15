طليقة حسن شاكوش تنهار بالبكاء بشدة على الهواء.. ما كشفته المسكينة أبكى قلوب الجمهور عليها

انت الان تتابع خبر طليقة حسن شاكوش تنهار بالبكاء بشدة على الهواء.. ما كشفته المسكينة أبكى قلوب الجمهور عليهاوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت ريم طارق خلال لقاء لها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج 90 دقيقة، عن كواليس اعتذارها لطليقها مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وخلال الحوار، دخلت ريم طارق في نوبة بكاء على الهواء أثناء حديثها عن ما تعرضت له وعن عدم قدرتها على الحصول على مستحقاتها وملابسها على الرغم من تنفيذ الاتفاق بينهما لحل الأزمة التي كانت تجمعهما. وقد أثارت هذه الحالة من التعاطف معها.

وقد روت ريم طارق أن حديثها عن الصلح كان شرطاً ضمن الاتفاق الذي تم بينهما حتى تستطيع الدخول إلى المنزل والحصول على متعلقاتها الشخصية.

وأضافت: "قمت بتصوير فيديو أعلنت فيه عن الصلح لأنه كان شرطاً مطلوباً ضمن الاتفاق، وكان يجب علي إتمامه قبل دخولي للمنزل بساعتين".

وأشارت إلى أنه بعد شهر من إتمام الاتفاق، وبعد محاولاتها العديدة للحصول على حقوقها القانونية ومستحقاتها، قام والدها بطلب من حسن شاكوش أن يصور فيديو يعتذر فيه عن ما حدث بينهما، بعد أن أصبحت سيرتها على كل لسان.

وأوضحت ريم طارق تفاصيل الاتفاق الذي تم بينهما، حيث كانت تتضمن الاتفاقية الحصول على مبلغ 300 ألف جنيه كمؤخر، وقائمة بقيمة 200 ألف جنيه، وقيمة الذهب بقيمة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى اعتذار حسن شاكوش في فيديو. ولكنهما استمرا في المهاترات لمدة شهر، حيث كان يتأجل الاعتذار بسبب انشغاله في الحفلات وعدم توفر وقته.

أشارت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب إلى أن المغني حسن شاكوش قد استفزها بشكل متعمد. وقالت: "لم أكن أرغب في تصوير الفيديو لكي لا يتسبب لي في مشاكل مع الأشخاص الطيبين، ولكنني قررت تصويره لأنني شخص طيب وأردت أن أظهر احترامي، على الرغم من أنني كنت قادرة على الكشف عن الأدلة التي تدينه. وكنت آمل في الحصول على ملابس، فهي ضرورية بالنسبة لي. وللأسف، وجدت الفتيات يرتدين ملابسي في غرفة النوم وقاموا بتصويري وإرسال الصور لي، وتمتلكها على هاتفي، وقد ارتدوا قمصان نومي".

وأكدت أنها مستمرة في رفع دعوى قضائية من أجل الحصول على حقوقها القانونية. وقالت: "ما هو الخطأ في أن أطالب بحقوقي؟! أنا لست شخصًا عابرًا في هذا المجال، إنها حقوقي وهذه هي ملابسي التي لم أحصل عليها بعد".