انت الان تتابع خبر وصفة رهيبة متوفرة في دولاب مطبخك.. تمتص "السكر" في الدم وتخفض مستوى الكوليسترول وتعالجك من الام المفاصل في غضون ساعات قليلة .. تعرف عليها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

تقوية جهاز المناعة.

تقليل ضغط الدم المرتفع.

تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تحسين صحة الجهاز الهضمي والأمعاء.

مكافحة الالتهابات والبكتيريا.

تحسين الأداء الرياضي وزيادة القدرة على التحمل.

تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

تحسين صحة الجلد والشعر.

1- يخفض مستوى الكوليسترول في الدم

قد أظهرت الدراسات أن تناول 600 إلى 900 ملغ من الثوم يومياً يقلل من مستوى الكوليسترول في الدم ويقلل من تكوين البلاك الشرياني بنسبة تتراوح بين 5% و 18%. تعمل الخصائص المضادة للأكسدة في الثوم على مسح الجذور الحرة الضارة، والتي يمكن أن تساهم في الأضرار الناجمة عن الكوليسترول الضار في الدم. بالإضافة إلى ذلك، يمنع الثوم الكبد من إنتاج كميات زائدة من الكوليسترول. بالتالي، عند تناول الثوم الطازج بانتظام، يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات الكوليسترول الضار دون التأثير على مستويات الكوليسترول المفيدة.

2- يقلل من ألم التهاب المفاصل

يساهم الثوم في تقليل الألم والأعراض الأخرى لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل. عند مزج الثوم مع لوسيون الصبار الساخن، يعمل على تهدئة وتخفيف الألم في المفاصل الملتهبة والمؤلمة بسبب الروماتيزم. يُعتقد أيضًا أن المركبات الكيميائية المختلفة الموجودة في الثوم تساعد في تقليل الالتهاب المرتبط بأنواع مختلفة من التهاب المفاصل.

3- يقلل من الوزن

يُعتقد أن الخاصية المضادة للالتهابات في الثوم تساعد في تنظيم تكوين خلايا الدهون في الجسم، وهي أحد العوامل الرئيسية في السمنة. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الثوم مدرًا للبول بفضل الزيوت الأساسية والسكريات ذات الوزن الجزيئي المنخفض. بالتالي، يمكن أن يساعد تناول الثوم الطازج أو مكملات الثوم بانتظام على الحفاظ على وزن جسم صحي.

4- يمنع السرطان

يساعد الثوم في الوقاية من السرطان، خاصةً في الجهاز الهضمي، حيث يمنع نمو بعض الأورام ويقلص حجم البعض الآخر منها. يُعتقد أن وجود الثوم يمكن أن يبطئ نمو الخلايا السرطانية. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر استهلاك الثوم يوميًا أمرًا مهمًا لأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، حيث يقلل من خطر الإصابة بها.

5- يمنع ارتفاع ضغط الدم

أظهرت الدراسات أن الثوم يقلل أيضا من ارتفاع ضغط الدم. يعمل الثوم على توسيع الأوعية الدموية، مما يجعل الدم يتدفق أكثر سلاسة. كما يلعب الثوم دوراً كبيرا في منع تكوين جلطات الدم، مما يساعد على خفض ضغط الدم. يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن يتناولوا كبسولات الثوم يوميا لمدة تصل إلى خمسة أشهر لخفض مستوى ضغط الدم. من الضروري أن يستشير الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم خبير الصحة قبل تناول مكملات الثوم.

6- مكافحة الحساسية

للثوم خصائص مضادة للفيروسات والمضادة للالتهابات التي تساعد في مكافحة أنواع مختلفة من الحساسية. ثبت أيضا أنه يقلل من التهاب مجرى الهواء بسبب الحساسية (حساسية الأنف). من المستحسن جدا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية أن يتناولوا ملحق الثوم يوميا خلال موسم الحساسية. يعد عصير الثوم الخام خيارا جيدا للتخفيف السريع من الحكة بسبب الطفح الجلدي أو لدغات الحشرات أو أي نوع آخر من الحساسية.

7- السعال

يعد الثوم مصدرا جيدا للفيتامينات ج، ب6 والمعادن مثل السيلينيوم والمنجنيز، والتي تعزز الجهاز المناعي. كما تجعل خصائصه المضادة للبكتيريا الثوم علاجا فعالا للسعال وتهيج الحلق. يمكن تناول مكملات الثوم بانتظام للحد من تكرار نزلات البرد. يعتبر الثوم أيضا مفيدا جدا في علاج الاضطرابات المختلفة في الرئتين مثل الربو، وهو أمر لا يمكن الاستغناء عنه للأشخاص الذين يعانون من التهاب الشعب الهوائية المزمن.

8- يخفض مستوى السكر

يعتقد أن الثوم يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة إفراز الأنسولين في مرضى السكر. يمكن أن يساعد تناول الثوم يوميا في استقرار مستويات السكر في الدم، وفي الوقت نفسه الوقاية من الإصابة بمرض السكري لدى الأشخاص الذين لديهم مخاطر أكبر للإصابة بهذا المرض.

9- علاج الأسنان

تحتوي المضادات الحيوية في الثوم على خصائص قوية يمكن أن تساعد في علاج ألم الأسنان. يمكنك ببساطة وضع بعض زيت الثوم أو قطعة من الثوم المجروش مباشرة على الجزء المتضرر من الأسنان واللثة المحيطة بها لتخفيف الألم على الفور. ومع ذلك، يجب مراعاة أن الثوم قد يسبب تهيجًا للثة.

10- تحسين الهضم

يعمل الثوم على تحفيز واسترخاء الجهاز الهضمي. يمكنه أن يمنع انسداد المعدة من إفرازات البنكرياس والأمعاء التي تلعب دورًا في هضم الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الثوم على تنقية الكبد من السموم وفي الوقت نفسه يحميه من التلف.