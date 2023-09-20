انت الأن تتابع خبر عشبة خضراء جبارة قلبت موازين الطب رأساً عن عقب... تستخدم بجميع الطبخات تمنع ارتفاع سكر الدم وتنقي الجسم من السموم.. متواجده بكثره ولكن لا احد يعلم انها تصنع معجزات... تعرفوا عليها؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادة ما يستخدم الكثير من الأشخاص الليمون في الوصفات المطهرة للجسم، ولكن هناك نبتة أخرى تعمل على تنقية الجسم من السموم في وقت قصير دون تغيير العادات الغذائية.دعونا نكتشف هذه النبتة! إنها واحدة من أكثر الأطعمة فعالية في تنظيف الجسم. كما أنها فعالة في إزالة الزئبق من الأعضاء الداخلية. تكمن فعالية الكزبرة في أنها غنية بالمعادن التي تنقي الجسم من السموم والرواسب المتراكمة فيه، كما أنها تجذب المعادن الثقيلة من مجرى الدم وتعمل على تنقية الأعضاء الداخلية وأنسجة الجسم. تعمل الكزبرة بشكل أساسي على تنقية الكلى والكبد والبنكرياس، حيث تنقي الكبد من الدهون وتحسن وظائف الكلى وتمنع تكون حصى الكلى وتحافظ على مستوى طبيعي ومعتدل لمستوى السكر في الدم.وفقًا لوكالة البحوث والمعلومات حول الفواكه والخضروات في فرنسا، تحتوي الكزبرة على كمية كبيرة من الكالسيوم (67 ملغ في 100 غرام)، البوتاسيوم (26.05٪ من القيمة الغذائية الموصى بها)، الحديد (12.64٪)، المغنيسيوم (26 ملغ في 100 غرام) والمنغنيز (21.50٪ من القيمة الغذائية الموصى بها). وفقًا لوكالة البحوث والمعلومات حول الفواكه والخضروات في فرنسا، تحتوي الكزبرة على كمية كبيرة من الكالسيوم (67 ملغ في 100 غرام)، البوتاسيوم (26.05٪ من القيمة الغذائية الموصى بها)، الحديد (12.64٪)، المغنيسيوم (26 ملغ في 100 غرام) والمنغنيز (21.50٪ من القيمة الغذائية الموصى بها).

تتميز الكزبرة بأوراقها الكثيفة الخضراء المورقة، حيث يمكن استخدام جميع أجزائها في الطهي والتناول. ولكن يتم استخدام الأوراق الطازجة والبذور المجففة بشكل خاص كتوابل في الطهي. تتميز الأوراق بطعم حمضي مميز يختلف عن طعم البذور.

الكزبرة هي نبات عشبي حولي ذو رائحة عطرية قوية يصل ارتفاعه إلى 50 سم. يتميز بأوراقه العلوية المقسمة والزهور الصغيرة البيضاء أو القرنفلية اللون. يعتبر الكزبرة من التوابل المشهورة، حيث يتم استخدام بذورها وزيتها العطري وأوراقها في الطهي والعلاج العشبي.

الكزبرة تحتوي على مركبات فعالة مثل اللينالول والبورنيول وبارا سايمن والكافور والجيرانيول والليمونين والفاباينين. كما تحتوي على زيوت دهنية وكومارينات وفلافونيدات وفثاليدات وعناصر غذائية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد وفيتامينات مختلفة.

تستخدم الكزبرة في العديد من الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى استخداماتها الطبية كمانع للقيء ومسكن للمغص وعلاج للصداع والدوسنتاريا وكمطهر ضد الفطريات والبكتيريا وطارد للديدان المعوية ومنظم لضغط الدم ومحارب لتصلب الشرايين.

تنمو الكزبرة في الأجواء المعتدلة وتجود زراعتها في السودان، خاصة في الولايات الشمالية. تحتاج الكزبرة إلى تربة صفراء أو ثقيلة جيدة التصريف والتهوية وتفضل البيئة المتعادلة.

يتم حصاد الكزبرة عندما تصبح النباتات مجففة وتكتمل ثمارها وتصبح أخضر مصفر. يتم فصل الثمار عن بقايا النباتات وتجفيفها قبل التخزين والتصدير.

يعطي الكزبرة إنتاجية تتراوح بين 1000 إلى 1200 كجم من البذور الجافة لكل فدان. تختلف نسبة الزيت في البذور حسب منطقة الزراعة، وفي السودان تتراوح نسبة الزيت بين 1-2.5%.

لتصدير الكزبرة، يجب أن تكون الثمار سليمة ونظيفة وخالية من الثمار المتعفنة والمصابة بالحشرات والأمراض. يجب أن لا تقل نسبة الزيت الطيار في الثمار عن 0.3%، وأن تكون ذات لون أخضر مائل للأصفر. يجب أن لا تزيد نسبة الرماد الكلي عن 7% ونسبة الرماد الذائب في الحمض عن 5.1%.