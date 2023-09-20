انت الان تتابع خبر بعد ليبيا..مصر تواجه خطر كارثي مدمر وظاهرة جوية مرعبة..وتحذيرات عاجلة للمواطنين!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية في معظم المحافظات مستقرة تماماً.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، ولا يوجد ارتفاع فيها.

وأضافت الدكتورة غانم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح" على قناة "دي ام سي"، أن درجات الحرارة تتأثر بمصادر هوائية قادمة من البحر المتوسط، وأحياناً نشعر بنسبة رطوبة خلال فترات النهار والظهيرة، مما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى، وارتفاع حاد في المناطق الجنوبية.

وتابعت الدكتورة غانم أن هناك تحسناً كبيراً في درجات الحرارة خلال فترات الليل، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تكون الأجواء معتدلة تماماً مع درجات حرارة تتراوح بين 23 و 24 درجة، وذلك بفضل نشاط الرياح الذي لا يثير الرمال والأتربة.