مصر وتركيا وباكستان تبحث التنسيق لاحتواء الأزمة الإقليمية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مارس 2026 02:11 مساءً - دوت الخليج_ استقبل محمد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وهاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، يوم الأحد، في إسلام آباد، لبحث تطورات التصعيد العسكري في المنطقة والجهود المشتركة لاحتواء الأزمة ودعم الأمن والاستقرار.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني في مستهل اللقاء عن تقديره لدور مصر في خفض التصعيد، مشيدًا بالجهود التي تبذلها إلى جانب تركيا لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد أهمية استثمار قدرات الدول الثلاث في لعب دور فعال لخفض التصعيد وإنهاء الحرب، من خلال تنسيق التحركات المشتركة لمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر.

وشهد اللقاء استعراض جهود الدول الثلاث والاتصالات المكثفة التي تُجريها مع الأطراف الإقليمية والدولية، لدفع مسار التفاوض المباشر بين الولايات المتحدة وإيران، مع التأكيد على أولوية الحلول الدبلوماسية.

كما تناول اللقاء مستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة، وتبادل المسؤولون وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهود تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، إلى جانب الأوضاع في القرن الأفريقي، والتطورات في جنوب آسيا، بما في ذلك أفغانستان.

