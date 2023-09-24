انت الان تتابع خبر ساعات قليلة فقط تفصل المملكة عن أعنف كارثة في تاريخها... والأرصاد الجوية تحذر المواطنين في هذه المناطق من مصير مشابه لسكان درنة إلى لم يغادروا على الفور!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - من المتوقع وفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة خلال هذا اليوم. ومن المتوقع أن تسبب هذه الأمطار جريان السيول وترافقها زخات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة والغبار في مناطق جازان وعسير والباحة، ومن المتوقع أن تمتد هذه الأمطار أيضًا إلى المرتفعات في مكة المكرمة.

ووفقًا للتقرير، ستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية، ومن المتوقع أن تتحول تدريجيًا إلى شمالية.

وسرعة الرياح ستكون ما بين 15 إلى 30 كم/ساعة في الجزء الشمالي، وما بين 20 إلى 40 كم/ساعة في الجزء الأوسط والجنوبي، وقد تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة في الجزء الجنوبي.

ومن المتوقع أن يرتفع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر في الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين في الجزء الأوسط والجنوبي، وقد يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة في الجزء الجنوبي.

وحالة البحر ستكون خفيفة الموج في الجزء الشمالي ومتوسطة الموج في الجزء الأوسط والجنوبي، وقد تصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة في الجزء الجنوبي.

وبالنسبة لحركة الرياح السطحية على الخليج العربي، ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 30 كم/ساعة. ومن المتوقع أن يرتفع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر. وسيكون حالة البحر خفيف الموج.