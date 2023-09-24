انت الان تتابع خبر شعلة الإبداع الساحرة: الألعاب النارية تتألق في سماء 15 مدينة سعودية للاحتفال باليوم الوطني الـ 93!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تلونت سماء 15 مدينة سعودية السبت بالألعاب النارية باختلاف ألوانها وأحجامها، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93 تحت شعار "نحلم ونحقق". وقد نظمت الهيئة العامة للترفيه هذه العروض المبهجة التي انطلقت في لحظة واحدة عند الساعة التاسعة مساءً.

تم توزيع مناطق مشاهدة عروض الألعاب النارية في عدة مدن سعودية، بدءًا من بوليفارد رياض سيتي في الرياض وصولاً إلى البروميناد في جدة ومتنزه الملك عبدالله في الدمام وكورنيش الخبر الشمالي ومتنزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء ومتنزه الملك عبدالله الوطني في بريدة.

وشهدت مناطق أخرى أيضًا عروض الألعاب النارية، حيث تمت مشاهدتها في أبها من حديقة السد بشارع الفن وفي المدينة المنورة من حديقة الملك فهد المركزية وفي حائل من متنزه السلام وفي تبوك من حديقة النظيم المركزية وفي الباحة من منتزه الأمير حسام وفي سكاكا من حديقة أمانة الجوف وفي جازان من ممشى طريق الكورنيش وفي نجران من حديقة إسكان حي الجامعة وفي الطائف بالقرب من منتزه الملك عبدالله وفي عرعر من برج المياه.

وفي الوقت نفسه، قام السعوديون والمقيمون بتوثيق هذه اللحظات السعيدة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، احتفالًا باليوم الوطني، كما سابق محترفو التصوير في إنتاج الصور الرائعة والتعبيرية بهذه المناسبة الوطنية.